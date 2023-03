“Partido politico de Agolada. Por e para Agolada, que solo ofrece lealtade e sinceridade”. Es la carta de presentación del Partido Rural Agolada (PRA), cuyo perfil de Facebook ha levantado en su primer día activo un auténtico revuelo en el municipio. Detrás de estas siglas está Manuel Hilario García Álvarez, exedil de Medio Rural y Medio Ambiente, que en enero abandonó las filas del gobierno de PAyJ para pasar al grupo de no adscritos. Lo hacía por desavenencias con el regidor, Luis Calvo, por la falta de comunicación interna del partido y por las deuda con proveedores que ha ido acumulando el Concello.

García salió de PAyJ en el pleno del 25 de enero, pero ya en noviembre había comunicado por escrito su abandono voluntario del partido. Asegura que ahora da el paso como líder de una candidatura “en vista de cómo está el ambiente político”, con una relación cada vez peor entre el gobierno y el PP el reciente anuncio del regreso a las elecciones del BNG, que no presentaba lista desde 2015.

PRA saltó a las redes sociales, precisamente, con una sentencia dictada el pasado viernes y que obliga al Concello a pagar 18.528 euros a la empresa Electrón Ulla. El nombre del partido lleva a confusión a más de uno, al asociarlo con Agolada Rural, el colectivo que hace unos 8 años puso en marcha Rafael Méndez y bajo el que ha organizado eventos como una subasta de animales, el pasado mes de agosto. Respecto al nombre de las dos entidades, Méndez adelanta que la normativa electoral impide denominaciones semejantes entre partidos, movimientos, alianzas u organizaciones políticas que ya estén inscritos. “Es como si yo decido presentarme a las elecciones con un Popular Partido”, pone como ejemplo.

Página web

PRA, por de pronto, cuenta con página web y también publicidad gratuita de la mano del teniente de alcalde, Óscar Val. En su perfil colgó el enlace de la página del nuevo partido así como un fragmento del tema de Los Suaves, Mi casa, que ya dejaba entrever una ruptura política. A preguntas de vecinos, ironizaba con que si bajo estas siglas

En las próximas jornadas, Manuel Hilario García dará a conocer sus propuestas para el concello. Indica que estará al frente de un partido “de centro”.

Rafael Méndez, con una agrupación de electores

Rafael Méndez, que también desde enero se ha desvinculado del PP para pasar al grupo de no adscritos, adelanta que concurrirá a los comicios del 28-M al frente de una agrupación de electores. Para formalizarla, precisa 23 firmas (es el 1% de la población de Agolada), que además serían el doble de los concejales que conforman la corporación, como marca la normativa electoral. Méndez explica que durante las últimas semanas está sondeando a personas interesadas para conformar la lista. Admite que resulta complicado. Le pasa a él y le ha ocurrido ya a otros dos partidos, el Bloque y el PSOE, que durante varios años contaron con concejales en la corporación (los socialistas llegaron a tener 3) pero que desde 2015 no han vuelto a enfrentarse a las urnas. Méndez tiene 15 días para presentar la agrupación, una vez que se convoquen las elecciones.

El Concello debe pagar 18.500 euros a Electrón Ulla

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Pontevedra condena al Concello de Agolada a abonar 18.528 euros a la empresa Electrón Ulla. La empresa de Pablo López se encargó del servicio de mantenimiento y reparación del alumbrado público entre febrero y diciembre de 2021. Como las facturas no se pagaban dentro de los 30 días estipulados, fueron generando intereses. El Concello obvió los requerimientos de pago, así que la firma optó por reclamar ese dinero por vía judicial. La vista tuvo lugar el pasado 28 de febrero, y a ella no acudió ni el Concello, ni ningún representante legal, ni su alcalde, Luis Calvo, como indica la sentencia.

PRA difundió la sentencia que condena al Concello en su perfil de Facebook

El fallo señala que sí acudió un letrado que decía asumir esa representación sustituyendo a la abogada del Concello, pero no presentó ningún apoderamiento. El abogado de Pablo López, Marcos Otero, se negó a que el Concello pudiese presentar a posteriori dicho apoderamiento, de modo que se entendió que el Concello no había acudido a la vista. Contra el fallo no cabe recurso de apelación.

Este no es el primer juicio que pierde el Concello de Agolada en este mandato. En febrero del año pasado, el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de A Coruña condenó a Calvo a indemnizar con 10.000 euros al antiguo aparejador municipal, Juan Manuel Aires, por una intromisión ilegítima en su derecho al honor. En distintos foros, Calvo dijo en que el contrato de este técnico era ilegal (por lo que hubo también un juicio) o que incumplía su horario.