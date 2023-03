Los afectados por las obras en la avenida Xosé Cuíña de Lalín insisten en que el gobierno debe solucionar el bloqueo de los accesos a sus fincas y piden sentarse a hablar. “No entendemos, como vecinos de un pueblo en el que nos conocemos todos, que un tema como conservar el derecho de acceso a nuestras propiedades, que todos los representantes municipales de todos los colores no digan que es lógico y que tenemos razón, no seamos capaces de encontrar interlocutores para resolverlo”, afirman. Y reafirman este alegato en que antes de hacer público el conflicto, el ejecutivo local lo conocía por las alegaciones y quejas formuladas ante una ejecución material de unas obras que frenaban la entrada a sus fincas. Al mismo tiempo, aseguran que lamentarían tener que llegar a judicializar este asunto, “con gastos, molestias y la vergüenza de tener que denunciar a tu Concello”.

Los vecinos, en un comunicado remitido ayer, aseguran que con no tratan “de buscar culpables” de que un proyecto de este calado no prevea “algo tan básico como el acceso a las propiedades y caminos colindantes” y entenderían que durante la ejecución de los trabajos puedan surgir “temas que haya que resolver”, pero nunca que el gobierno no haya sido capaz de atender sus advertencias primero y ahora las consecuencias.

Sobre esta polémica se pronunció ayer el alcalde. En una entrevista radiofónica, José Crespo, aclaró que los afectados nunca le solicitaron una reunión y tampoco con la edil de Urbanismo. “Se reunieron con la oposición y en ningún momento me negué a recibirlos”, remarcó, e insistió en que este proyecto fue heredado del anterior gobierno. “Aunque los accesos a las fincas no estaban contemplados en el proyecto hay que hacerlos; es nuestra obligación y así lo vamos a hacer”, dijo. Quiso dejar claro que el proyecto, efectivamente fue objeto de cambios por parte de su equipo, “pero justo no le tocamos en la parte que le toca a las fincas”.

En relación a la creación de un área deportiva en terrenos anexos al multiusos, Crespo garantiza que existía un acuerdo con los propietarios sobre un precio por sus fincas, “y luego se echaron atrás”. Explica que tras una tasación pactada y solo pendiente de registro notarial pidieron tres veces. “No es posible porque es ilegal. En una expropiación luego hay un tribunal de justiprecio que sanciona y dice lo que le parece objetivo y luego, contra este acuerdo, todavía quedan los contenciosos. A lo mejor hay que pagar más, pero tengo que fiarme de los informes urbanísticos que tengo”.

Sobre el cambio de uso de las fincas, el regidor aduce que esta vía es imposible aunque sí es factible una permuta, pero nunca “cambiar un metro de suelo rústico por un metro urbano”. A la alternativa de la permuta sí está dispuesto, pero afirma que el proceso de expropiación [como adelantó FARO] ya está iniciado, cuestión que no impide alcanzar un acuerdo con los dueños de las fincas.

Pero los vecinos discrepan con la expropiación de 46.780 metros cuadrados de 52 propietarios y que la edil Paz Pérez asegure que estos predios no pueden gozar de un aprovechamiento urbanístico. ¿O el Concello los quiere expropiar para aumentar la superficie de cultivo, como cuando el alcalde decía que se podrían plantar en los terrenos de la Gran Praza?, interpelan.

Compromiso puntualiza que el actual proyecto es de 2021 y Vilariño vuelve a pedir diálogo

El candidato de Compromiso, Rafael Cuíña, arremete contra el gobierno por “tratar de eludir sus responsabilidades sobre los accesos a las fincas afectadas” por la obras y alude a manifestaciones de la edil Paz Pérez, en septiembre de 2019, cuando anunció “una importante modificación del proyecto y una rebaja en su presupuesto”. Dice que en todo este tiempo el gobierno no habló de protestas de los afectados ni con los accesos. “El proyecto que se está ejecutando está firmado en julio de 2021, así que tuvieron tiempo de sobra para hacerlo de manera correcta”, remarca. Cuíña niega, como asegura dijo el alcalde, José Crespo, que apuntase que parte de las fincas de la futura área deportiva al lado del multiusos pudiesen ser urbanizables y pide que no le atribuya a él estas afirmaciones. Mientras, el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, acusa al gobierno de “prepotencia” y lo insta a negociar con los afectados. Lamenta que ni se dignase a responder sus escritos y peticiones y apela al acuerdo para evitar un proceso judicial que encarecerá el coste de la actuación. “Que dejen de echar balones fuera. Su responsabilidad es ejecutar esta actuación y enmendar posibles problemas que surjan en la ejecución de las obras, igual que modificaron partes de la misma”, concluye el concejal nacionalista.