Os voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces foron alertados onte, sobre as 14.00 horas, dunha saída de vía na PO-905, a estrada que enlaza o casco urbano con Portodemouros e con Arzúa. O sinistro tivo lugar no quilómetro 1,600, pero non causou danos persoais. O conductor viaxaba en dirección a Portodemouros. O vehículo, tras sair do firme, qedou encaixado na cuneta.