La teniente de alcalde de Lalín Paz Pérez tildó ayer de “surrealista y absurda” la petición del líder de Compromiso, Rafael Cuíña de paralización de los trabajos que se están acometiendo en la Avenida Xosé Cuíña por los “defectos detectados en un proyecto mal hecho por ellos mismos”. Pérez señala que “fue Cuíña Aparicio y su gobierno quien planificó, contrató el proyecto y lo dejó arriba de la mesa”, y, en consecuencia, que si no se contempla la reposición de los acceso a las fincas colindantes “es porque él y sus colegas socialistas lo planificaron mal y con deficiencias, como ocurrió con la mayor parte de los proyectos de la Edusi o con el campo de fútbol de Vilatuxe que tuvieron que ser “replanteados, reajustados y reformados para poder acometer su ejecución”.

La también responsable de la estrategia Edusi indica que Rafael Cuíña debería contarle a los vecinos que “ahora pretende utilizar electoralmente” que se no estaban planificados los accesos a las fincas y la reposición de los caminos “es porque la nefasta gestión de su gobierno los dejó sin planificar”. “También debería contar cuál fue el motivo por lo que, después de muchos meses de reuniones y gestiones del anterior teniente de alcalde con los propietarios a los que ahora amaga con defender, no se hubiera alcanzado ningún acuerdo con ellos”. Y le recomienda “que vaya con la verdad por delante” y que “si quiere arrancar unos votos, comience por asumir los destrozos de su gobierno”. “No puede ser que cuando se ejecuta la obra quiera vender que es el padre de la idea y que la dejó proyectada y que cuando surgen problemas que él y su equipo dejaron creados, como dejaron en todos los proyectos, la culpa sea de quien las está arreglando y lidiando con las chapuzas que dejó hechas”, indica.

Asegura que ahora los técnicos municipales y los de la empresa que ejecuta la obra están diseñando las posibles soluciones de conexión que no contemplaba el proyecto del ejecutivo anterior y que pasan por un acceso paralelo a la traza de la Avenida Xosé Cuíña para reponer las conexiones.

Por otro lado, en lo que atañe a la ampliación del área deportiva del Lalín Arena, Pérez señala que el representante de Compromiso debería saber y haberle explicado a los vecinos que en los 46.000 metros que configuran el área del entorno multiusos en el que se pretende hacer el área deportiva es “imposible” cualquier tipo de aprovechamiento urbanístico, pues desde la modificación de la Ley 2/2016 pasan directamente a ser suelos rústicos y sin aprovechamiento urbanístico posible. “Abrir esas expectativas es engañar a la gente”, finalizó.

Forno cita tres modificaciones en el proyecto

Por otro lado, la candidata del PSOE, Alba Forno, califica de “escandaloso” que el actual grupo de gobierno “cambiase este proyecto tres veces y en ninguna ocasión tuviera en cuenta a los dueños de los terrenos que tienen acceso a sus fincas”. A su juicio, si el gobierno tardó tres años en hacer esta obra, ahora puede esperar unas semanas más para solventar el problema de los accesos denunciado por los afectados. Recuerda que el gobierno anterior dejó un proyecto que el PP reformó y que en septiembre de 2019, poco después de llegar al gobierno, anunció que la actuación se reduciría para ser licitada en el primer semestre de 2020. Finalmente salió a concurso en junio del año pasado por más de los 883.111 euros anunciados y fue adjudicada en agosto. “No vale culpar al gobierno anterior, que ya cansa; que Crespo asuma sus responsabilidades”, sentencia.

La oposición pide la paralización “inmediata” de las obras

Los tres grupos de la oposición presentaron ayer un escrito en el consistorio con el que instan al alcalde a paralizar de manera inmediata las obras que se están acometiendo en esta carretera de circunvalación. En una comunicación firmada por Rafael Cuíña (Compromiso por Lalín), Alba Forno (PSOE) y Francisco Vilariño (BNG) se insta al gobierno a suspender temporalmente la ejecución material de los trabajos “en tanto no se acometa una solución para garantizar el acceso de las personas afectadas a sus propiedades en condiciones análogas a las que tenían antes del inicio de las actuaciones”. Además, se plantea al alcalde que, como máximo representante del ejecutivo, convoque con carácter de urgencia a los vecinos afectados a una reunión, “algo a lo que se negó hasta el momento” y que en este encuentro además de darles explicaciones sobre la actuación del Concello se concrete de manera particular por qué no se dio contestación a los escritos de los vecinos “advirtiendo de los problemas que estaban ocasionando las actuaciones o porque no hubo ningún tipo de reunión o comunicación hasta el momento”.

Un mes para ver la documentación

Por otro lado, Compromiso mostraba ayer su malestar por la decisión del ejecutivo de fijar para el 10 de abril la autorización de acceso al expediente completo de las obras. El grupo de Cuíña desea conocer las modificaciones realizadas, alegaciones o comunicaciones con los propietarios de los terrenos afectados por la reurbanización de este tramo de la citada avenida.