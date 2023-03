El Búho regresa a la escena musical

El Búho vuelve a la escena después de más de cuatro años de parón. La banda de pop rock de origen estradense compuesta por Héctor Martínez (vocalista, pianista y guitarra), los guitarristas Rubén Abel y Ale Cambón y el baterista Bruno Couceiro tuvo en 2018 su última actividad: la grabación de varias canciones en un estudio de Los Ángeles.

Por aquel entonces, la distancia física entre los miembros, que habitaban en diferentes puntos de la geografía española, mientras que otros todavía estaban por llegar, como fue el caso de Ale y Bruno, hacía difícil poder mantener la actividad regular como banda. No obstante, según confiesa Héctor, esto ha cambiado ahora: “Bruno, Ale y yo estamos asentados en Coruña y Rubén vive en Pontevedra, por lo que nos resulta más fácil ensayar y funcionar como grupo”.

En concreto, su instagram (@elbuhomusic) ya ha empezado a cobrar vida de nuevo, con las imágenes promocionales de una serie de tres singles que irán publicando a lo largo de este año. Una de sus particularidades, cuenta el pianista y cantante estradense, es que “las letras son de Xosé Lueiro y las tengo desde 2017, cuando me las cedió para que hiciese algo con ellas. Lu es nuestro letrista en la sombra”. El primero en ver la luz será uno titulado Flotas, que saldrá este mismo sábado y estará disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, y que el músico describe del siguiente modo “no sé qué se va a esperar la gente, pero puedo decir que es una canción bastante especial y diferente a lo que está sonando últimamente”. “Por un lado tenemos la letra, en la que no hay nada establecido y cada oyente puede hacerla suya con sus propias interpretaciones, y por otra está la novedad del sonido, tiene muchos elementos digitales incorporados que la convierten en algo más fresco”, explica.

La fecha de salida de las dos siguientes todavía están por desvelar, por lo que los fans tendrán que estar alerta en las redes. No obstante, Martínez asegura que “nuestra intención es volver a los escenarios a finales de verano para promocionar los temas. Nos gustaría dar un concierto en A Coruña y otro en A Estrada, por supuesto. Ya hemos mantenido alguna conversación con el Concello y esperamos poder volver pronto a tocar en casa, tenemos muchas ganas”.

Otro de los rasgos que distingue este regreso es la estética de sus carátulas. La de Flotas está diseñada por Liliana Valverde, “una ilustradora muy potente a nivel acuarela y dibujo” comparte Héctor. Se trata del rostro de una mujer medio cubierto por el agua, dando la sensación de que flota, un concepto estrechamente relacionado con el tema al que acompaña.

Para estos cuatro músicos ya tocaba retomar este proyecto, y su cantante afirma que “volver a ensayar juntos fue maravilloso, poder juntarnos para hacer los que nos gusta después de estos años y ver que todo fluye de forma natural y que da la impresión de que no ha pasado el tiempo es increíble. Tenemos los temas asimilados y suenan muy bien, además es divertido ir incorporando todos esos elementos digitales y ver el resultado”. Aunque llegar hasta no fue un camino sencillo “al principio éramos solo Rubén y yo, grabamos un primer EP para regalar en nuestros conciertos, pero no fue mucha cosa, solo hicimos unas 200 copias y no lo subimos a plataformas ni nada. Depués nos fuimos a Los Ángeles a intentar hacer algo más profesional y buscar nuestro sonido propio, mientras que los integrantes fueron variando. Creo que ahora ya nos asentamos, estamos cerca los unos de los otros y tenemos un estilo que nos define”, concluye la voz de El Búho, un grupo al que sin duda, le augura un año ocupado y cargado de cosas buenas.