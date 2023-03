O 112 alertou onte pasadas as 18.30 horas dun incendio na cheminea dunha vivenda en Baroncelle, na parroquia rodeirense de Carboentes. Á zona desprazáronse efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Lalín, Protección Civil de Rodeiro, os bombeiros con sede en Silleda e Garda Civil. Non hai danos persoais.