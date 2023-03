Lucas Terceiro vivió el pasado sábado sus sextos premios Mestre Mateo como nominado pero esta vez era diferente. Por primera vez había decidido no preparar ningún discurso. “Todos los años me vuelvo loco pensando en qué decir y al final nunca ganaba, así que decidí no prepararlo. Debo decir que eso me ayudó en los días previos pero cuando empezó la gala me puse más nervioso que nunca”, afirmaba tras los premios y ya de regreso a casa. Ese viaje de vuelta desde Ourense tenía este año algo diferente. Por primera vez tras once nominaciones, el director y productor estradense lograba llevarse un premio Mestre Mateo. Lo hizo dentro de la categoría de mejor webserie por su trabajo en “Delicias amargas”, un proyecto surgido de la academia de interpretación de Fernando Tato en el que el estradense es también productor ejecutivo y director de fotografía.

Terceiro no tuvo que pasar el mal trago de subir al escenario a recoger el Mestre Mateo sin el discurso preparado, ya que fueron sus tres compañeros los que lo hicieron. Fue una decisión que tomaron de manera conjunta al estar él nominado en otras categorías. “Me encantó el discurso que dieron, poniendo en valor el trabajo de toda esa gente que está por detrás y que no se ve”, afirmó. A pesar de no subir al escenario a por el premio, el estradense será quien se lleve el galardón a casa. Sin embargo, tendrá que esperar. Se trata de un premio compartido con la webserie “Historias vageniales”, que se llevó la estatuilla, mientras que él recibirá una próximamente que ya tiene sitio esperando en su estudio. “Los otros premios no me los llevé pero creo que eso no es lo más importante. Lo bueno es estar tantos años ahí, siempre nominado y en diferentes categorías. Esas once nominaciones desde el 2017 demuestran que el trabajo que hago está a un buen nivel”, manifestó el estradense, que ya ha sido nominado tres veces en la categoría de videoclip, dos en anuncio publicitario, tres en webserie y otras tres en cortometraje. Estas nominaciones y presencias en la alfombra roja también le han servido para ir haciéndose un nombre en este competitivo mundo. A Banda da Loba, con la miel en los labios El director, realizador y creativo estradense acudía a esta cita con muchas esperanzas puestas en su nominación por el videoclip de “Cobiza”, del grupo A Banda da Loba, con dos de sus integrantes también de A Estrada. En él, Lucas Terceiro hizo de director, director de fotografía y firma el montaje. En este caso el premio fue para “Noa” de Guadi Galego, realizado por su amigo Toño Chouza. “Me alegré mucho por él. Es un digno ganador y merecedor del premio”, explicó Terceiro, quien destacó que en este caso peleaban contra gigantes. “Creo que Cobiza estaba al nivel de unos rivales muy duros y eso es lo más importante”, afirmó. Terceiro estuvo acompañado en estos Mestre Mateo por todo el equipo de la productora y, por supuesto, de las integrantes de A Banda da Loba, que disfrutaron del “salseo” que acompaña cada año a la fiesta del audiovisual gallego. “Creo que todos se lo pasaron muy bien y disfrutaron de estar aquí”, manifestó el creativo estradense.