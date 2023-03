Compromiso por Lalín presentará hoy un escrito en el registro municipal para solicitar “la paralización inmediata” de las obras de la Avenida Xosé Cuiña mientras no se solucione el problema de acceso a 15 fincas. El partido que encabeza Rafael Cuiña invita a sumarse a esta solicitud al resto de fuerzas políticas de la oposición.

Fue la decisión que se tomó durante la reunión, a media tarde, con una veintena de propietarios que no pueden entrar en sus fincas al quedar cerrado por un talud el acceso a dos caminos de servicio a estos predios de Agro de Abaixo. El pasado lunes, día 6, estos vecinos presentaron una reclamación formal ante el Concello para que cesasen las actuaciones y se restableciese la situación jurídica perturbada. Adelantan que si no hay una solución, se abrirá un proceso contencioso contra el gobierno local.

Piden una alternativa "viable"

Días atrás la edil responsable de la estrategia Edusi (bajo la que se ejecuta esta obra), Paz Pérez, indicó que habrá un viaducto de conexión con estos caminos. Pero los dueños de las fincas tienen dudas “de que esta solución sea viable, ya que el camino no estaba previsto en el proyecto ni en las ocupaciones de bienes realizadas por el Concello”, indican. Por eso, temen que ahora esta nueva dotación pueda integrarse en el área. “Estaremos vigilantes a que no se utilice más terreno del ocupado”. De ahí que recurriesen a la oposición política para buscar “una alternativa viable”.

Los afectados conocieron esta decisión del gobierno local a través de los medios de comunicación. Por eso, Compromiso por Lalín pedirá explicaciones al ejecutivo de José Crespo “sobre por qué no se le dio contestación a los escritos de los vecinos, advirtiendo de los problemas que estaban ocasionando las actuaciones, o por qué no hubo ninguna reunión o comunicación con ellos”. Para Rafael Cuiña, es “injustificable” desde el punto de vista de una administración que no se escuche a los afectados, “que Crespo nunca quisiese reunirse con ellos y que, además, se trate de silenciar sus posibles quejas”. Pone como ejemplo que en la reciente reunión del alcalde con los vecinos de Donramiro no se convocó a estas personas, “aunque sí se estuvo avisando a parte de la ciudadanía para que acudiese al encuentro”. Por estos motivos, en el escrito también se exigirá una reunión inmediata.

Alegación en 2021

No solo quedan cerrados esos dos caminos de servicio debido al talud, sino que la acera de cuatro metros, el carril bici y la jardinera convierten en inviable el acceso que antaño tenían de forma directa varias fincas desde la Avenida Xosé Cuiña. Sobre esta cuestión ya advertía una alegación presentada en febrero de 2021, durante la exposición pública de las obras. El alegato fue estimado. Ya más cerca en el tiempo, en enero de este año hubo varias reclamaciones en la sede electrónica del Concello, sin respuesta, como indican los afectados. Añaden que en febrero hablaron con el asesor urbanístico, Javier Bugallo, “y quedó de darnos una solución, también sin respuesta” hasta la fecha.

Ampliación del Lalín Arena

El encuentro sirvió también para abordar la ampliación del área deportiva Lalín Arena, que contempla expropiar 46.780 metros cuadrados “para un proyecto excesivo”, si se tiene en cuenta que hay ciudades cinco veces más grandes que Lalín y con complejos deportivos que son un 50% más pequeños, como sucede en Ourense, Santiago o Pontevedra, indican los vecinos, que se han organizado en una agrupación de propietarios afectados.

Están en contra de esta ampliación por sus dimensiones y por querer obtener los terrenos mediante expropiación. Muestran su disposición a negociar la obtención de las fincas, “si son necesarios para las pistas de atletismo, siempre que el resto de terrenos de ese ámbito Agro de Abaixo permita un aprovechamiento urbanístico a los propietarios”.