Cómo afectou o aparcamento do cemiterio ao Castro de Barcia

A obra do aparcamento do cemiterio de Barcia significou someter ao vello castro desta parroquia a unha “proba de vida”, porque, desde o punto de vista patrimonial, hai que preguntar se foi algo que lle afectou ou non. Determinar iso non é tan fácil nin sinxelo como parece, porque o primeiro que hai que ter en conta é ata onde chega o castro e a súa área de protección integral.

Para a maior parte do vecindario da parroquia e aqueles que cren que saben moi ben como é o castro, pódese dicir que é o que lle chaman “Aurela” e así se mantén na conciencia popular cando afirman: “O cemiterio fíxose a carón do castro, tan só se meteron as cabeceiras dos panteóns máis vellos no terraplén que o rodea”. Noutras palabras, pensan que ao castro nunca se lle fixo dano, nin antes, nin agora coa construción dun aparcamento.

Esta concepción popular do que son os castros é bastante común entre os nosos habitantes, para os que o castro é tan só a “croa” ou “aurela” e todo o demáis xa non se considera castro. No peor dos casos, dentro dunha concepción completamente simplista, están os que pensan que o castro son os restos das vivendas que tan só hai nalgúns xacementos e, se non hai vivendas, para eles, non hai castro ou é un castro sen valor. Pois ben, no castro de Barcia hai bastante máis que unha croa, porque arredor da croa temos, cando menos, varios elemenos que integran todo o conxunto castrexo e calquera afectación a un destes elementos pódese considerar afectación ao castro, porque son partes dun todo.

Certamente, nos traballos de investigación ata o de agora coñecidos, non se ten profundizado o suficiente no estudio deste asentamento castrexo, porque non hai un traballo específico do mesmo, o que requiriría intervencións de caracter arqueolóxico. Así, por exemplo, están ben definidas a croa, antecastro, foxo, parapeito exterior e baluarte amurallado que sae do terraplén da croa polo flanco oeste, en direción aos prados de A Vesada.

No caso do antecastro, coñecemos perfectamente como enlaza coa aurela polo lado oeste, continúa a carón dunha construcción exterior polo lateral SSO, como está ocupado polo cemiterio parroquial, construido en 1958-59, e continúa, delimitado por un terraplén decrecente, en dirección leste, ata desaparecer, segundo se vai elevando o terreo do seu arredor. Esta última parte do antecastro é a máis díficil de precisar, pero todo apunta a que podía chegar ata o comezo do foxo que hai polo lado leste da aurela, actualmente ocupado por un camiño de uso veciñal para acceso ás fincas e á propia croa castrexa. Nese punto o antecastro remataría ao encotar na aurela.

O antecastro podía ocupar unha superficie estimada en 4.335 metros cadrados e, tendo en conta a configuración do terreo, o máis normal é que tivera pola parte externa un foxo de protección, que, seguramente, sería o mesmo que aparece polo lado leste e norte do castro, polo que a súa lonxitude total andaría polos 305 metros, un dos foxos de maior lonxitude dos coñecidos nos castros da comarca de Deza. Convén aclarar que na actualidade o foxo visible, que rodea á aurela ou croa polos lados leste e norte acada unha lonxitude de 185 metros e a parte que se supón, non perceptible nas condicións actuais, continuaría arredor do antecastro ata chegar ao acceso ao cemiterio, cunha lonxitude estimada en 120 metros.

O antecastro foi o elemento constitutivo do castro maiormente afectado por diversas intervencións destructivas nos últimos 65 anos: a construcción do cemiterio parroquial, que ocupa uns 540 metros cadrados, nos anos 1958-59, a edificación dunha vivenda, na década dos 80, cun galiñeiro e un alpendre metidos no terraplén da aurela, a instalación dunha pequena alvariza a carón do cemiterio, e a construción dunha vivenda case adosada ao antecastro, logo de rebaixar unha sección do seu terraplén.

Con todo o castro de Barcia ofrece unha visión de conxunto impresionante, ocupando unha superficie que ronda 15.350 metros cadrados, tendo en conta todas as estruturas que o conforman: aurela, antecastro, murallón oeste, foxo e parapeito exterior (norte). Analizando o castro completo, pronto nos decatamos que polo oeste, onde se atopan os prados da Vesada, hai sinais evidentes de que neste sitio o castro está incompleto, non se terminou de construir o antecastro. Polo norte, presenta un terraplén rectilíneo e o normal sería que describira unha liña curva, como sucede en case todos os casos. Polo NO aparece unha especie de murallón, que ocupa uns 640 metros cadrados que enlaza direitamente coa aurela. Pola parte exterior do murallón continúa o foxo e parapeito que bordean a aurela ou croa.

O espazo comprendido entre o murallón e o tramo rectilíneo do antecastro, ocupa unha superficie de 2.430 metros cadrados, que unidos ao resto das estructuras do castro darían unha superficie de, aproximadamente, 17.800 metros cadrados. O antecastro completo, tal como aparece na actualidade, ocupa unha superficie de 4.335 metros cadrados, pero se estivera totalmente rematado e unido ao murallón mencionado, a súa superficie superaría os 7.400 metros cadrados.

Descoñecemos, absolutamente, cales foron as razóns polas que non se terminou de cerrar o conxunto castrexo, pero todo parece indicar que coincidiu co seu final, co momento no que se abandonou ese tipo de asentamentos por causa dos cambios habidos socialmente logo da ocupación romana de Gallaecia.

A mediados de febreiro 2023, o Concello de Lalín, unha vez adquirido o terreo colindante ao castro, denominado Os Talliños, duns 663 metros cadrados, procede á súa transformación para convertelo en aparcamento público a servizo ocasional do cemiterio. Os traballos realizados, segundo o PXOM, están en Solo Rústico de Especial Protección de Patrimonio Arqueolóxico, en “área de respecto”. Consistiron, basicamente, no levantamento da capa superficial do solo e traslado da mesma a unha finca cercana, localizada nos prados da Telleira. Unha vez levantada a capa superficial do solo da parcela (Os Talliños), que no pasado fora carballeira, posteriormente transformada en prado, cubriuse cunha capa de “zahorra” por encima.

As obras afectaron levemente ao terraplén do antecastro, que foi socavado ao longo duns 18 metros, pero non afectaron ao posible foxo que supostamente o bordeaba, que quedou baixo terra, nas mesmas condicións nas que se atopaba anteriormemente. En canto á aparición de material arqueolóxico non se aprecian restos, nin no terraplén do antecastro nin nos montóns de terra levados á parcela de A Telleira. Neste caso, unicamente, aparecen algúns anacos de tella normal que, aparentemente, nada teñen que ver con posibles cubricións de vivendas castrexas.

En conclusión, a obra realizada, dentro da “zona de protección integral” do castro, debería contar cos correspondentes permisos de Patrimonio, para ser considerada regulamentaria e legalmente executada. En canto a súa afectación material ao xacemento castrexo pódese dicir que foi de carácter leve, mínimo. En todo caso sería convinte adoptar alguna medida para evitar que o terraplén afectado do antecastro (uns 18 metros) poida sofrir algún tipo de desfeita (erosión, pequenos derrubes) ao quedar desprovisto da vexetación que o recubría.