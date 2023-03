“Ver o meu corpiño na alfombra vermella dun festival de cine foi un orgullo”

A estradense Juana Veiga Castro (62) vestiu co seu corpiño de médula de ratán á actriz galega María Vázquez, quen o luciu este venres no Festival de Cine de Málaga para presentar Matria, unha largometraxe galega que está a acoller moi boa crítica. Nunha conversa con FARO, Veiga, mellor coñecida pola súa marca Capixuta, comparte impresións sobre este novo logro na súa traxectoria como artesá.

–Como acabou facéndolle o corpiño á actriz María Vázquez?

–Pois eu vendo o que fago en dous puntos, aquí na Estrada en Dona Formiguinha e en Santiago en Creativas Galegas, na calle Caldererías. Foi nesta última na que María veu un corpiño exposto. Coñécese que lle gustou e púxose en contacto comigo. A partir dese momento comecei a confeccionar o seu. Ela mandoume as medidas, e cun maniquí axustable que me prestou Nerea, de Dona Formiguinha, púxenme mans á obra.

–Que significa para vostede que unha creación súa apareza na alfombra vermella dun festival de cine?

–Pódelo imaxinar. Xa flipei cando me chamou e me dixo que quería un corpiño meu. Pero vela vestida con el foi un orgullo. Máis tendo en conta que eu comecei nisto da cestería hai dous anos, cun curso que impartían, e aínda o fan, en Vinseiro.

–Fáleme un pouco máis dos seus comezos no mundo da artesanía.

–Foi así, como che comentaba. Comecei nas clases de Vinseiro, cunha profesora que viña de Pontevedra e era moi boa. Logo, durante o confinamento, tiña máis tempo para estar na casa e seguín facendo cousas pola miña conta. Ao principio, eran só cestos, pero despois fun probando cousas novas, como pendentes, aneis...un pouco de todo. Chegou un punto no que lle tiña que dar saída a todo o que creara, porque se me acumulaba na casa. A raíz diso, no meu entorno convencéronme para vendelo, e así foi como empecei a colaborar con Dona Formiguinha. Máis tarde foi ela, Nerea, quen me insistiu en que probase a facelo tamén en Santiago, con Creativas Galegas. Este ano, ademais, tamén me admitiron en Artesanía de Galicia, e aquí estamos.

–Agora que a súa marca saíu nunha alfombra vermella, ten pensado darlle máis difusión?

–Non, vou seguir traballando como ata agora. Non teño ambición nese sentido. Pero isto si me fai ter os ollos abertos a novas oportunidades. Penso aproveitar o que vaia xurdindo, sobre todo se son cousas novas.

–E dígame, por que Capixuta?

–Cando comecei a vender, Nerea (de Dona Formiguinha) díxome que tiña que poñerlle un nome á marca. A min non se me ocorría nada así que ela suxeriu chamarlle Mamá Juana. Quedou así a cousa, pero ao día seguinte quedei dándolle voltas ao tema. Pensando en que os cestos se asocian a Carapuchiña vermella, lembreime dunha anécdota que é que cando miña irmá e eu eramos pequenas, ela chamáballe Capixuta a Carapuchiña. Facíame gracia porque non era habitual que os nenos a chamasen así aínda que se trabucaran. Ao que crecemos esquecino e non volvín escoitar ese termo ata que Dani, o pequeno dos meus tres fillos, ao lle preguntar unha noite que conto quería que léramos, me respondeu Capixuta. Quedei coa historia na cabeza, e todo conectou cando tiven que escoller o nome da miña marca.

–Neste sentido, hai algo desta disciplina que se lle atravese un pouco máis?

–En xeral, non . Mais agora estou comezando a traballar con vimbio, pois antes empregaba médula de ratán, que é máis maleable, e teño que dicir que si que se me está a resistir un pouco. Decidín dar o cambio porque eu mesma teño unha plantación de vimbio na casa, e aínda que ambos materiais son ecolóxicos, este é de aquí e o ratán tráeno de Indonesia.

–Comentaba antes que leva tan só dous anos dedicándose a esta disciplina. Cando bota a vista atrás e ve o seu recorrido, como se sinte?

–Sigo aprendendo todos os días, pero se teño que agradecerlle a alguén é en primeiro lugar á asociación de veciñas de Vinseiro, que me permitiron coñecer este mundo a través do curso que impartían. Logo ao meu entorno por animarme a vender, e a Dona Formiguinha, que me insistiu para levar a miña marca a Santiago. Por último, sería a Creativas Galegas, un proxecto moi fermoso posto en marcha por tres rapazas que crearon unha cooperativa que agora serve de paraugas a moitos creadores galegos coma min.

–Vostede aprendeu esta arte nun curso no rural. Pensa que é importante dinamizar estas zonas?

–Dende logo. Para min era un gusto non só polo que aprendín, senón pola socialización, que penso que é moi importante. As clases eran tarde, mais todas saíamos da casa de noite en inverno para acudir, coa preguiza que daba (risas). Era un momento para falar, compartir un café e unha merenda, e pasalo ben.