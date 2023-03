¿Puido haber osos no Candán a principios do século XX?

Cando décadas atrás comezamos a catalogación das alvarizas dezás, unha das seis que localizamos na parroquia de Parada, en terras de Silleda, na mesma aba da Serra do Candán, chamou a nosa atención por ter no lintel da porta da entrada unha inscrición moi desgastada que, malia non permitirmos descifrala, coidabamos que podía referir o ano en que fora construída. Agora, coa axuda do noso colaborador Álex Negreira, que lle fixo unha fotogrametría podemos ler “CONSTRUÍDA EN 1912”, e aínda semella que na parte superior, hai outra liña que resulta ilexible, que puido ter esculpido o nome do propietario desta centenaria construción.

Á vista desta data de primeiros de século que sinalaría o ano 1912 en que foi construída ou se cadra restaurada ou ampliada, ábrese a incógnita de se por eses primeiros anos do século XX, aínda ficaba algún oso pola Serra do Candán, malia que as vellas crónicas refiren que a medidos do século XIX, foi abatido o último oso na nosa comarca. É sabido que os altos muros das alvarizas coroados con repisas salientes, tiñan coma finalidade principal protexer as colmeas dos osos que nun tempo abondaban polos montes dezaos ata a completa extinción.

De novo en uso

Por sorte esta alvariza, logo de varias décadas de abandono está a ser usada novamente e xa garda no interior unha vintena de colmeas de madeira e de cortiza. Non lonxe, nunha redonda de 500 metros localizamos outras dúas con desigual sorte: unha delas de boas dimensións está tamén en uso, logo de ser restaurada de xeito pouco ortodoxo, poñéndolle muros de bloque e porta de obra de chapa. E na outra, aínda abandonada, medran os loureiros reais e aínda poden ollarse restos das cortizas que ata non hai moitos anos eran usadas para os enxames, antes de que empezaran a utilizarse as de madeira que chegan aos nosos días.

Dende hai máis de cen anos, os únicos osos que poden verse na nosa comarca son os que deixaron esculpidos en pedra os frades de Oseira, nos escudos que campan nas fachadas das igrexas de Alemparte, en terras de Lalín, e a capela do Santo Domingo, nas de Dozón, onde chegaban os seus dominios ata hai máis dun par de séculos, cando no Catastro do Marqués da Ensenada daba conta de milleiros de colmeas en todas as parroquias de Deza, as máis delas propiedade do clero, dos fidalgos e dos paisanos máis podentes.