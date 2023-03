Loita Amada ofrecerá un concerto o venres 17 de marzo ás 21:00 horas no Café Casino de Lalín, dentro da xira Amarás a loita sobre todas as cousas. Jásper e Nébeda compartirán co público de Deza cantos á liberdade, á esperanza e á resistencia. As entradas anticipadas están á venda a 10 euros no propio Casino, onde tamén poderán adquirirse o propio día a 12.

Loita Amada é a nova poesía galega. Mestura a forza e o carácter combativo de Jásper coa sensibilidade e bo facer de Nébeda nunha explosión sonora que se pode coñecer no seu novo disco, Viva a loita amada revolucionaria. “Cancións que falan en primeira persoa de derrotar os demos propios, do amor aos devanceiros, aos nosos descendentes e, como non, son unha chamada á rebeldía, á dignidade; cantos á liberdade, á esperanza e á resistencia”, explica o excantante de Nao. Xunto ao seu labor compositivo, a pandeireteira Nébeda Piñeiro rompe o rexistro tradicional para dotar de sentimento un produto orixinal que emana unha gran forza para xogaren coa liberdade compositiva e coa diversidade de estilos musicais. En Lalín contan coa colaboración de seis grandes músicos, que forman a banda que os acompaña na xira que se están a organizar para este 2023: Iván Barreiro (guitarra), Iria Iglesias (teclado), Kinhos Saburido (percusión), Iván Bernárdez (baixo), María Prado (trompeta) e Xiana Naval (trombón). Non faltarán homenaxes a grupos como Nao, Fuxan os Ventos, Suso Vaamonde ou Banda Bassotti.