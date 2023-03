El embajador estradense de los calçots

Jaume García llegó a A Estrada hace 22 años tras dejar su Cataluña natal. El chef pronto comenzó a ganarse una merecida fama en la zona, aunque nunca se atrevió a traer los platos de su tierra. Fue cuando llevaba siete años en Galicia que decidió invitar a un grupo de amigos a una calçotada tradicional. Fue un éxito que corrió de boca en boca. Quince años después de aquel encuentro, el cocinero del Velis Nolis se ha convertido en el gran embajador de los calçots, una comida que cada año se convierte en un de sus platos estrella. En plena temporada, es buen momento para saber algo más de estas cebollas.

Estamos en temporada alta y Jaume García está preparando todo para una nueva “calçotada” en el Velis Nolis para un grupo de amigos. En realidad, no es un día especial. Durante los primeros meses de año el chef estradense de origen catalán sabe que es uno de sus platos estrella. En el corazón de Galicia este reconocido cocinero ha ido tirando del boca a boca para convertir los calçots de su tierra en un motivo para reunirse en torno a una mesa y disfrutar de una oferta diferente entre risas y alguna que otra mancha. A pesar del momento, Jaume hace un alto en el camino para explicarnos algunos de los secretos de los calçots, cuya preparación y forma de comer no han variado mucho a lo largo de los años.

“Un calçot es una cebolla, que se suele recoger a partir de octubre o noviembre. Ahora, gracias a los invernaderos, la cosecha se alarga, permitiendo tenerlas más meses al año. El nombre de calçot viene porque se calza la tierra, igual que con los espárragos, para que espigue y se haga mal alto y recto. De esa manera tiene más parte blanca para comer”, explica el chef estradense. “Son originarias de Cataluña. A mí me las traen con denominación de origen de la zona de Tarragona. Hay sin embargo un grupo de catalanes en la zona de Ourense y que los plantan. Aquí incluso en A Estrada hay una chica que comercializa verdura ecológica que también los tiene. No hay muchas diferencias. Galicia es además una buena zona de cebolla”.

En cuanto a la preparación, los pasos a seguir están marcados. “Se asan con las ramas de la poda de la viña. Con esos restos se crea un fuego con llama con el que se calcinan los calçots exteriormente. Esa piel calcinada es la que después se desecha y se come lo de dentro. La cebolla que está dentro se introduce después en una salsa romescu”, explica Jaume. En cuanto a la salsa que le da el sabor característico a los calçot se hace con tomates asados con cebollas y ajos. Luego lleva pulpa de ñora, pan frito, sal perejil, aceite y vinagre. Como innovación, el chef explica que en ocasiones también modifican la forma de hacer el calçot, sustituyendo el asado por la tempura.

El chef señala que se trata de una tradición histórica de Tarragona, en donde además incorporan en muchas ocasiones los frutos secos, también habituales en la zona. “Ahora mismo en Cataluña hay restaurantes especializados que se dedican durante cinco o seis meses al año a hacer casi únicamente calçotadas. Es el plato más típico de Cataluña, seguido de la carne a la brasa, que vendría a consumirse como aquí en Galicia el churrasco. Ambas suelen servirse muchas veces juntas con otros platos típicos”.

Jaume recuerda que, cuando llegó a A Estrada, la gente se sorprendió con los calçots, al igual que ocurrió con algunos de los platos que traía de su tierra, como los caracoles o la butifarra. Eso fue cambiando con el paso del tiempo “Cada año vendo más calçots. Por un lado vendo los calçots en manojos y la salsa y por otro los preparo yo. Tengo casi todos los fines de semana. Para grupo de cuatro personas o más ya los preparamos. Recuerdo que los primeros años los traía solo para mí. No los vendía. Empecé siete años después, cuando invité a un grupo de amigos a tomarlos. Luego me iban pidiendo repetir y se fue corriendo la voz.

Sobre tejas y con babero para no mancharse

“En muchos sitios lo habitual es que te pongan un babero para comer los calçots, porque hay que levantarlo con la salsa y muchas veces te acabas salpicando y manchando. Es algo muy típico. También puedes ir de fino y ponerlo en el plato para comerlo con cuchillo y tenedor pero la forma tradicional y habitual de comerlo es levantándolos. Si es estrecho se puede comer entero, si es más grandes se come en dos veces. Normalmente se come solo la parte blanca de la cebolla, que sujetas por la parte verde que no se come. Hay gente que incluso le da solo un bocado a la parte blanca y deja el resto. No lo come entero. En Cataluña se suele acompañar con cava, porque es muy tradicional. Se sirven además en tejas, para mantener el calor. El producto siempre está igual. Eso no cambia pero sí la salsa, que puede estar mejor o peor. Hay gente que no come muchos calçots al ser una cebolla, pero la salsa se suele acabar”, explica el chef.