El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, reprocha al alcalde, José Crespo, que “siga mirando hacia otro lado” ante los “intolerables problemas y carencias que padecen los usuarios de la sanidad pública” en el municipio. Lamenta que “prefiera ser cómplice” de “una situación que puede llevar a consecuencias dramáticas” antes que “reivindicar con firmeza” ante sus compañeros del Partido Popular en la Xunta las mejoras que Lalín precisa con urgencia en el ámbito sanitario. Y le pregunta si “son máis prioritarios sus intereses políticos o la salud de sus vecinos”.

El candidato de Compromiso es consciente de que Crespo está “en una posición delicada, porque reclamar a estas alturas una nueva ambulancia o incremento de personal dejaría en evidencia, una vez más, su engaño masivo”. Esas cuestiones formaban parte del primer punto de su programa electoral, junto con la construcción de un CIS “que dejó atado” el anterior gobierno y que “con el PP acumula ya casi cuatro años de retraso”.

Los “incumplimientos” del PP dejan “día tras día circunstancias injustificables” que podrían tener consecuencias “terribles”, advierte Cuiña. Alude a los dos casos desvelados ayer por esta Redacción: Una anciana de Lalín que tenía que aguardar 50 minutos por una ambulancia después de sufrir una caída en su portal y otro de O Sisto que esperó una hora y media. Ambos hechos sucedían el pasado jueves, “casi a la misma hora” en que el PP votaba en contra de una nueva ambulancia en el Parlamento de Galicia. El argumento esgrimido “cae por su propio peso”, pues, si bien es cierto que hay dos helicópteros sanitarios, en el caso del varón de Dozón, “si llega a ser grave, no podría haber volado hasta allí, al ser de noche”. Además de que se trata de la vida de personas en situación vulnerable, le resulta “incomprensible” que la Xunta “se atreva a justificar estos inasumibles tiempos de atención”.

El candidato de CxL se compromete a que, si vuelve a ser alcalde, una de las primeras cosas que hará será acudir a la Consellería de Sanidade para reclamar “con respeto institucional pero con firmeza” que se dé cumplimiento inmediato a estas demandas: nueva ambulancia e incremento de personal en Lalín. “Crespo presume mucho de negociación, pero los resultados en este campo fundamental para el bienestar de la gente están siendo totalmente nulos –arguye–. Lo único que hizo hasta ahora fue visitas a las atrasadas obras del CIS para presumir ante los amigos”. Le conmina a que la próxima vez los lleve también a conocer “el estado de decrepitud” del actual centro de salud, en donde “a día de hoy tienen que trabajar los profesionales sanitarios y recibir atención los pacientes”.

El PSOE considera “inaceptable” este nuevo retraso del servicio

El PSOE también califica de “intolerable e inaceptable” este nuevo retraso del servicio y vuelve a reivindicar la dotación de otra ambulancia medicalizada con atención 24 horas y con base en Lalín. Esta fue la petición que llevó el pasado jueves al Parlamento por boca de su portavoz en materia de sanidad, Julio Torrado. Los socialistas se confiesan “cansados” de reclamar mejoras en este ámbito y consideran “lamentable que la Xunta siga mirando hacia otro lado” ante las necesidades de la comarca y se limite a decir “que está todo bien cubierto”. “A la vista está que no es así”, reiteran. Añaden que estos días se habló del helicóptero, pero “se ve como en estos casos no llegó a tiempo. “Aunque indican que, según el cuadro clínico, se realiza una clasificación que prioriza el traslado, esto no se puede permitir”, sentencian.