Las denuncias por violencia de género vuelven a cifras de antes de la pandemia, con 88 expedientes tramitados durante el año pasado en los juzgados de Lalín y a Estrada. En 2019 hubo constancia formal de 73 casos de malos tratos, que en 2020 bajaron a los 61 y en 2021 volvieron a caer, hasta los 58.

El Consejo General del Poder Judicial difundió ayer las estadísticas de violencia sexista por partidos judiciales. De esas 88 denuncias, 61 se formalizaron en el juzgado de Lalín, y todas ellas mediante atestado policial con denuncia de la víctima. En las 27 tramitadas en A Estrada, 23 de ellas también adjuntan al atestado policial la denuncia de la víctima, 2 cuentan con intervención directa de los agentes y las 2 restantes cuentan con sendos partes de lesiones.

Un intento de homicidio

De estos 88 casos de malos tratos se desprenden 84 delitos en total. Son, sobre todo, delitos recogidos en los artículos 148, 153 y 173 del Código Penal, que contemplan penas de prisión si hay uso de armas, de la fuerza física o ensañamiento, si la víctima es menor de 14 años, presenta una discapacidad o tiene una relación afectiva con el agresor. Hay 74 delitos referidos a estos tres artículos. Pero se constata también un intento de homicidio (en A Estrada) y delitos contra la libertad (2), contra la integridad moral (2) quebrantamiento de penas (1) y quebrantamiento de medidas (5).

Desde los juzgados de primera instancia encargados de violencia de género se elevan estos casos a juzgados de lo penal. Hubo expedientes de violencia machista que remataron en juicio, con 21 presuntos agresores, de los que 14 fueron condenados: 6 de casos procedentes de A Estrada y los 8, restantes, de Lalín. Los 21 enjuiciados eran españoles. Al mismo tiempo, hubo otros 12 expedientes que quedaron sobreseídos, porque no resultó justificada la perpetración del delito. Esta docena de asuntos procede del partido judicial de A Estrada.

Bajan las medidas de protección

Decíamos que en 2022 hubo 30 denuncias más que en 2021 por violencia machista. Sin embargo, descienden las medidas de protección de las víctimas: 16 frente a 26. De las 16 medidas, 10 se dictaron desde los juzgados de A Estrada, todas con orden de protección: 5 son de alejamiento y las otras 5 de prohibición de comunicación. Las 6 de Lalín se reparten también de forma equitativa entre estos dos tipos de medidas.

Sobre las órdenes de protección, sorprende el número de expedientes incoados, 12 en A Estrada y 23 en Lalín, y la modesta cifra de órdenes adoptadas, solo 8 (5 en a Estrada y 3 en Lalín), de modo que quedaron denegadas 7 en los juzgados estradenses y otras 20 en los de O Regueiriño. Todas las órdenes de protección fueron solicitadas a instancia de las víctimas.

De esas 35 órdenes de protección y medidas solicitadas durante el año pasado, 12 fueron pedidas ante los juzgados de A Estrada y 23 ante los lalinenses. En todos los casos, víctima y agresor son españoles mayores de edad.

Casi un centenar de rupturas

Días atrás, el Consejo General del Poder Judicial también dio a conocer el informe anual de nulidades, divorcios y separaciones por partidos judiciales. Los dos que abarcan las comarcas suman 97 rupturas. En este caso, la cifra se mantiene en cierta sintonía con las 101 rupturas de 2021. Como de costumbre, no se declaró ninguna nulidad matrimonial. Este trámite está regulado también el Código Penal y puede ser solicitado por los cónyuges, el Ministerio Fiscal o, salvo excepciones, una tercera persona.

En los juzgados de Lalín se tramitaron en 2022 un total de 47 rupturas, todas divorcios, en los que hubo consenso en 34 casos, y sin acuerdo previo en los 13 restantes. Las salas judiciales también abordaron la modificación de medidas consensuadas en 5 rupturas, así como de medidas sin consenso previo en otros 14 expedientes. La guarda custodia de hijos nacidos en parejas no casadas contó con 8 juicios con acuerdo previo entre las partes, y otros 17 en los que no había ese consenso. En cuanto a los datos del partido judicial de A Estrada, son 50 rupturas: 45 divorcios y 5 separaciones. En los divorcios, 27 contaron con una conformidad previa entre los afectados, y los otros 18, no. En el caso de las separaciones, sí había acuerdo entre las partes en 3 de ellas. Sobre la modificación de medidas, en estos juzgados se abordaron 5 expedientes con un pacto anterior y 14 que carecían del mismo. En cuanto a la guarda custodia de hijos nacidos de parejas no casadas, había consenso en 5 expedientes, y en otros 9, no.