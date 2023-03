Un total de 158 veciños estamparon ao longo desta semana a súa firma para propoñer á corporación municipal o nomeamento do escritor Xosé Vázquez Pintor como fillo adoptivo de Agolada. A iniciativa, que tamén inclúe a denominación da rúa onde está a súa casa, é “popular e espontánea, polo que carece de matices politicos ou de calquera outro tipo”. “É unha mostra de agarimo e recoñecemento a un dos nosos veciños máis ilustres e de comportamento exemplar ao longo destes setenta anos en defensa de Agolada, a cultura, a historia, o patrimonio e a súa xente”, declaran os seus promotores, Pilar Raquel Vidal e Ángel Luis Utrera Baza.

O 7 de xuño de 2008, o Concello de Melide, terra natal de Vázquez Pintor, co gallo do seu nomeamento como membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) deulle o seu nome á biblioteca municipal, ao tempo que se lle tributaba unha sentida homenaxe e se recollían versos seus nun monólito de pedra a carón da capela de San Antón. Posteriormente, o 27 de outubro de 2009, o Concello de Cangas do Morrazo, onde vive dende 1973, aprobou en pleno o cambio de denominación da rúa onde ten a súa residencia habitual, que dende aquela leva o seu nome.

Nado en Melide en 1946, Xosé Vázquez Pintor viveu e ten residencia en Agolada dende hai máis de setenta anos. “Son innumerables os artigos e escritos nos que o escritor deixou plasmado e puxo de realce a vida dos seus veciños, o noso medio de vida tradicional, as formas, usos e costumes do agro e os labregos do concello e terras veciñas”, argumenta o escrito avalado polas sinaturas. Tampouco esquecen os seus promotores “a relevancia e transcendental importancia” que tivo na conservación e recuperación dos Pendellos de Agolada. “Sen dúbida, sen a súa mediación hoxe non estaríamos a falar dun dos máis sobranceiros espazos socioculturais do país”. Tamén resaltan “a súa xenerosa entrega a cantos proxectos se puxeron en marcha baixo as súas indicacións e asesoramento, cunha implicación persoal sen límites”.

“Agolada pode presumir de ter como veciño a un dos máis grandes escritores en lingua galega, veciño modélico, bo e xeneroso, tal e como temos reiteradamente comprobado e se puxo de relevancia no pasado mediante as homenaxes e recoñecementos que familiares, amigos e admiradores lle tributamos en Cangas, A Estrada, Pontevedra, Melide ou mesmo Agolada”, apuntan Vidal e Utrera. A todo iso engaden “o agarimo que os veciños de Agolada temos amosado en reiteradas ocasións a Vázquez Pintor”, do que consideran que “ten contraídos méritos mais que sobrados” para a distinción que propoñen.