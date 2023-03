Plenoil tiene nueva ubicación en Silleda

Plenoil ya tiene nueva ubicación en Silleda para su gasolinera de bajo coste. Es una finca de 3.600 metros cuadrados situada en el tramo inicial de la carretera de Forcarei (EP-7201), justo enfrente de Autos Cuiña; de hecho, ambas parcelas eran una sola antes de que el vial la partiera en dos. La empresa ha firmado un contrato de alquiler con la familia propietaria, aunque no tendrá vigencia hasta que se complete la tramitación del proyecto.

La parcela se sitúa en la carretera de Forcarei, como había adelantado FARO DE VIGO, y llega hasta la rotonda de la Muller Labrega, en la N-525. Al otro lado de esta vía, trazando una diagonal, se encuentra la Estación de Servicio Silleda y siguiendo por la EP-7201 están los surtidores de las cooperativas Cobideza y Aira. De prosperar la iniciativa de la firma low cost, Silleda tendrá cuatro gasolineras en un radio de apenas un kilómetro.

Debido a que la nueva finca limita con la EP-7201 y la N-525 serán necesarios permisos tanto de la Diputación de Pontevedra como del Ministerio de Transportes, además de las correspondientes autorizaciones del Concello de Silleda y de la Xunta de Galicia. Así es que la tramitación de este nuevo proyecto se dilatará al menos un año, según las estimaciones que maneja Plenoil, siempre que no surjan complicaciones. Por si fuera el caso, la compañía no ha descartado el proyecto inicial en Barrio do Campo.

La compañía siempre ha dejado claro que ve posibilidades de negocio en Silleda y quiere instalarse en las inmediaciones de su núcleo urbano. Eso sí, con el fin de evitar un conflicto social, ahora pretende hacerlo en la parcela del vial de Forcarei. Pero, si por cualquier motivo no pudiera ser allí, podría retomar su propuesta inicial, a la que no ha renunciado en ningún momento. Es decir, mantiene las dos alternativas en paralelo por si fallara alguna.