O festival capitaneado polo grupo de acordeóns estradense Os Lóstregos, nomeado Música no Camiño, chega este 25 de marzo á súa segunda edición, aínda co sabor na boca do éxito da primeira, e coa intención de que “siga moitas máis”, segundo confesaba onte Javier Expósito, presidente do colectivo, na presentación do cartel deste ano.

Neste acto oficial estaba tamén presente a concelleira de Servizos Sociais, Amalia Goldar, que tildou ao evento “un dos máis sinalables do panorama musical galego”, engadindo que “mostra do seu éxito é que a xente xa pregunta polas entradas incluso antes de que saian á venta”.

Como na anterior entrega, Os Lóstregos, que xogan na casa, serán o eixo central do festival xunto ás súas cantantes, Marietta e Carlota Rozados, mais tamén contarán con outros grupos e artistas invitados, como son A Escola Municipal de Acordeóns de As Pontes e Airiños da Porta Falsa de Manzaneda. Por se fora pouco, desta volta non só haberá talento da terra, senón que incoroporan nomes do ámbito nacional. En concreto, actuará María Jesús y su acordeón que presentará el show “As cancións das nosas vidas”. Todos eles, un total de 140 persoas, desfrutarán ese mesmo día dun xantar de confraternidade, para fortalecer lazos de cara a actuación ás 18.00 horas, presentada por Noelia Rodríguez.

As entradas, que xa se atopan á venta no departamento de Cultura do Concello, teñen un prezo de 10 euros, e dende a organización animan aos interesados neste instrumento a acudir, con especial mención á mocidade, que ao parecer, pouco a pouco perde o interese no acordeón.

Disco novo con homenaxe a Manuel Sangiao

Esta non vai ser un gala calquera, senón que conta cun factor emotivo: o da homenaxe ao finado Manuel Sangiao (Manolo), contrabaixista da agrupación e quen faleceu o pasado 19 de novembro nun accidente de tractor. A el dedicaráselle un acto ao comezo do festival, mais seguirá presente para sempre no seu úlimo legado, o novo disco de Os Lóstregos, que ademais foi a última vez que Manolo tocou xunto aos seus compañeiros. O album será presentado ese mesmo día, aínda que primicia a leve o Luar o próximo venres 17, onde tocará a agrupación. Trátase dunha colección de doce pezas, entre as que se poderán atopar dende valses a pasodobles, pasando por rancheiras e xotas. Dous dos temas serán propios, un que xa coñece o público, ao se publicar o videoclip o ano pasado: Tes que facer o camiño. E outro dedicado ao director da escola de Barbude, baixo o título de Xosé Manuel Barbude. Ambos foron compostos por José Manuel González Iglesias. No CD, ademáis da magnífica voz de Marietta, tamén poderá escoitarse a de Mar Brei, concursante do programa Recantos do Luar. Por outra banda, o interese dos seguidores de Os Lóstregos xa se fixo notar, con máis de 400 copias vendidas incluso antes de telo presentado. Quenes o teñan entre as mans poderán desfrutar do deseño do artista gráfico E-Ló, que se encargou de que todas as letras das cancións atopasen a súa representación na carátula.