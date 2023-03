El PSOE de Lalín lamenta que ayer el PP frenase en la comisión parlamentaria la petición de Julio Torrado para dotar a la comarca dezana de una segunda ambulancia medicalizada durante las 24 horas. Es una demanda del partido que ahora se ve respaldada por la firma de 100 sanitarios.

Julio Torrado, portavoz de Sanidad del PSdeG en el Parlamento, remarcó las deficiencias sanitarias que padece Deza, como la falta de personal y el hecho de que a veces no se cubran las bajas. Los socialistas pedían una ambulancia, a poder ser medicalizada, con base permanente en la comarca. Expuso la postura del PP en los últimos tiempos: antes de 2019 los populares no consideraban necesaria esta segunda ambulancia, pero ese año sí figuró en el programa electoral del PP de Lalín. En 2020 volvieron a considerarla prescindible, y en 2022 se decantaron por una ambulancia sanitarizada “y ahora matizan que sanitaria, pero con servicio solo durante 12 horas, apunta Torrado. “Desde el grupo socialista no preguntamos si José Crespo la volverá a presentar en el siguiente programa electoral o si se da por satisfecho con los servicios que tenemos ahora”, añade.

Durante el debate, Torrado criticó también las distintas posturas que tuvo la Xunta respecto al Centro Integral de Saúde (CIS) y preguntó a qué se debe el retraso en la llegada de una nueva persona especialista en pediatría. Aunque en la actualidad hay otros tres, sus horarios son reducidos, de ahí que las citas que se están dando para consultas tienen un margen de entre cuatro y ocho días.