El Día Internacional de la Mujer dejó una resaca con polémica en Lalín, a cuenta de la posición que ocuparon los tres miembros del gobierno local participantes: Paz Pérez, Begoña Blanco y César Reboredo. Desde la convocante Azos Feministas se les advirtió de que debían retrasar sus posiciones, pues “los políticos no podían encabezar la manifestación”. Pero las dos edilas del PP, que abandonaron la marcha para acudir a un acto al museo, denunciaron públicamente que habían sido “expulsadas” de la misma.

Azos emitió ayer un comunicado en el que “lamenta” lo acaecido y culpa al gobierno local del PP de querer “ensuciar, un año más, la lucha feminista”. Recuerda que había “un protocolo, publicado previamente, en el que se señalaba que los compañeros, sindicatos y partidos políticos iban en el bloque tres (último)”. El primero estaba reservado a las mujeres de Azos, la batucada y “amigas y compañeras”, mientras que el segundo era para “mujeres individuales y de otras asociaciones”.

Los tres ediles del PP echaron a andar en primera fila, justo detrás de la batucada, por lo que desde la organización “se les fue a explicar que tenían que moverse para la última zona”. Su respuesta fue “hacer caso omiso y continuar en su posición, hasta que tuvieron que marchar para el acto del Concello”. Es decir, “siguieron en la manifestación, por lo que se demuestra que en ningún momento se les echó”. De hecho, Reboredo “continuó hasta la lectura del manifiesto, que escuchó de nuevo en la primera fila”.

El colectivo acusa a Begoña Blanco de hacer “uso de su poder” para “faltar a la verdad” y “montar un escándalo” durante la entrega de los Premios Maruja Gutiérrez. En su intervención, dijo que habían sido “echadas”, lo que provocó que la secretaria xeral de Igualdade –que no estaba en la protesta y no vio lo acontecido– se lamentase de esto, “que es una mentira”. “Nunca se ha echado a nadie de nuestras manifestaciones”, proclaman desde Azos, al tiempo que sostienen que “no es la primera vez que esta concejala busca manchar” sus actos. “La lucha feminista es de todas y para todas”, afirma el colectivo, que “reivindica y trabaja por avanzar en la igualdad, y lo hace para todas”. Asegura que “no mira ideologías”, pues “todos los avances que se alcancen benefician a toda la sociedad, no solo a un grupo de mujeres”.

Azos invita a las concejalas que “se sintieron tan afectadas y que mienten sin escrúpulos a que se dediquen a trabajar por el feminismo todo el año, ya que tienen unos cargos privilegiados para hacerlo”. “Si escucharon el manifiesto, aguardamos que tomen nota”, apostilla. Por último, exige a Blanco que rectifique y pida disculpas ante “la mentira” vertida, y le recomiendan que, si quiere formar parte de la lucha feminista, “no maltrate y manche el 8-M” y los actos que convoca Azos, “el único colectivo feminista que hay en Lalín”.

Blanco: “El trato hacia nosotros siempre fue malo”

Preguntada ayer si se reafirmaba en que había sido expulsada, Begoña Blanco respondía: “Nosotros íbamos junto a todos e incluso miembros del PSOE iban delante, concretamente Román [Santalla]. Y solo se dirigieron a nosotros; al resto no. Es la tercera vez que nos pasa. Así que si los del PP no somos bienvenidos que lo pongan también, pero las calles son de todos. Al final, las víctimas aún se victimizan más”. “Se quiere implicación de las administraciones y después no podemos ir, o molestamos”, añadía, para remarchar: “El trato hacia nosotros siempre fue malo, de desprecio, de intolerancia, de falta de respeto. Y ya está bien. Las formas y el trato son nefastos. Siempre estuvimos en segundo plano”.