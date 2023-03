Un legado familiar que se abre ao mundo

“A miña casa está onde están os meus libros”, con esta cita de Tim Burton, o estradense Juan Luis Blanco Valdés referíase á localización da súa residencia, onde garda unha biblioteca familiar con máis dun século de historia. Esa biblioteca, ou fogar, para quen ve nos libros algo máis que o continente dunha historia, está a piques de ser fragmentada, na busca dunha nova vida en mans de quen a queira e saiba desfrutar. Máis de 3.000 exemplares, entre os que figuran auténticos tesouros da literatura e da cultura tanto galegas como españolas, forman parte desta herdanza de valor incalculable que pasou polas mans de tres xeracións da familia Blanco; o avó Mario Blanco Torres, irmán do escritor e xornalista que protagonizou as Letras Galegas de 1999, o pai, Mario Blanco Fuentes, e agora a Juan, que será o último da cadea de transmisión. O motivo non é que non teña descendentes, senón que a estes “non lles interesan estas cousas, son nativos dixitais”. “Eu non os culpo, do mesmo xeito que en min si se mantivo esa inquedanza, entendo que eles non a teñan. Porén, un libro quere ser aberto, quere ser lido e desfrutado. Velaquí a razón de que desexe que esta biblioteca poida estar onde sirva para deleite de xeracións futuras”, conta.

O estradense, actual director da área de publicacións de Universidade de Santiago de Compostela, non sabe a ciencia certa cando comezou a xestarse esta gran colección, mais pode aproximar que sería “alá polo ano 5 ou 10 do século pasado, con libros que aporta Roberto a seu irmán, pois temos exemplares de Antón Villar Ponte e Victoriano García Martí con adicatorias manuscritas a este. De todos xeitos, hai algúns anteriores, como periódicos cubanos de remates do XIX, ou incluso rarezas como uns fastos de Luís XIV, rei de Francia do século XVIII”. O avó de Mario seguiu facendo adhesións á biblioteca ata a década dos 40, uns anos antes de finar, cando a adquisición se interrompeu ata que o seu fillo a retomou.

Foi el, Mario Blanco Fuentes, alcalde da Estrada do 59 ao 60, quen incorporou algunhas das xoias das que hoxe presume este museo particular da literatura: “chámanme a atención cinco números dunha revista publicada en Cuba a inicios dos 60, que se mal non lembro levaba por nome Galiza Ceibe, e por subtítulo ‘O voceiro da Galiza lirídima”, que significa lexítima. Era dende logo clandestina, e pregúntome como chegou iso ás mans de meu pai. É unha cuestión á que nunca lle atoparei resposta”.

O certo é que, aínda que pareza que non, os libros din moito dos seus donos, e a través deles Juan foi quen de se achegar un chisco máis aos seus predecesores, “moitos dos exemplares teñen anotacións nas marxes ou fragmentos subliñados por Roberto, a quen ben lle coñezo a caligrafía. Tamén podo observar as súas inclinacións cara a pedagoxía e a filoloxía, con primeiras edicións en castelán de Nietzsche ou de Sigmund Freud. Comparto con eles a obsesión por Galdós e Blasco Ibáñez, de quen hai coleccións completas, así como por Valle Inclán, cuxas primeiras edicións son dunha beleza incuestionable, pois el foi un dos primeiros autores en España en entender o libro como algo máis que un continente”.

Por todo isto, ao último dono da biblioteca Blanco cústalle desfacerse “destas coleccións que son recordo da miña infancia”, coas que comezou a adentrarse no mundo da literatura, á que agora lle dedica a vida profesional. Malia o apego sentimental, “ás veces custa separar a razón e o corazón”, o estrandese entende que ten “unha débeda con esta biblioteca e coa miña forma de entender os libros”, por iso, renunciará non sen pena a moitos dos volúmenes que aínda hoxe seguen morando no soto da súa casa: “aínda estou mirando opcións para doalos. Teño en mente a Biblioteca de Galicia, ou a Universidade, pero por temas de limitación de espazo, é posible que non vaia adiante. Pensar en vendelos paréceme feo, mais se é a única opción que me queda para que poidan atopar novos lectores, que eu saiba que os van coidar e apreciar como merecen, terei que facelo”, confesa.

No medio da nostalxia, Juan lembra unha anécdota de cando tomou posesión deste tesouro familiar “tiña que trasladalos á miña vivenda actual, eran case uns 4.000 títulos. Encarguei a un carpinteiro da zona que me fixese unhas baldas a medida, e cando chegou e veu as caixas enormes cheas de libros preguntoume con retranca ‘e logo leunos todos?’, eu ben entendín o que no fondo estaba dicindo, e é que se non os vou ler todos, para que os quero?, chegábama coa metade. Esa pregunta deixoume pensando moito tempo”. Quizais foi aí cando comezou a xerminar esta idea de liberar un ben privado, tan prezado para el, de xeito que o seu uso non se limite nin se desperdicie. Quizais entón, sen sabelo, mentres enchía eses estantes feitos a medida cos exemplares, nun recuncho da súa mente xa se estaba a despedir deles. Sexa como sexa, pronto as paredes que agora visten palabras lucirán espidas, ou con roupa lixeira, e dalgún xeito a casa de Juan, será menos, pois os seus libros xa non estarán nela. Mentres, outras persoas poderán facer uso deses libros que foron e sempre serán legado da familia Blanco, mais que agora trascenden o apelido para se converter nunha escolma da literatura e a cultura do país.