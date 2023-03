El BNG de Lalín recabó los datos de los gastos del Concello de Lalín de los últimos 4 años y, a la vista de las cifras, informa de que Crespo ha gastado en el actual mandato cerca de 150 millones de euros “y no sabemos en qué”. El candidato nacionalista, Paco Vilariño, desgranó estos datos “preocupantes” para los vecinos de Lalín, ya que el panorama de la gestión de Crespo en este mandato deja en una situación “nefasta” a las arcas municipales, que a 31 de diciembre de 2022 ya tenían una deuda de 8,9 millones de euros.

Las cifras de gasto del Concello en los cuatro años de mandato de Crespo son “escandalosas”, según explica Vilariño. En 2020, el gasto ascendió a 26,6 millones, que al año siguiente, en 2022, fueron 33,9 millones de euros y en 2022 alcanzaron los 47,5 millones de euros. Pero Vilariño también indica que “lo más escandaloso” es que a 2023 el gasto del Concello de Lalín ya alcanza los 32,3 millones de euros.

El candidato del BNG considera que el regidor local “tiene que dar explicaciones” de estas cifras “y decirnos a todos en qué se gastó ese dinero, porque de lo que estamos seguros es que no fue para mejorar la calidad de vida y los servicios” de los vecinos”. Vilariño lamenta que “con todas las carencias y necesidades que tiene Lalín, el señor Crespo se permitió derrochar el dinero de todos los vecinos, 150 millones de euros y no sabemos aún en qué”.

Vilariño asegura que “lo que nos queda claro es que esta enorme y obscena cantidad de dinero no ha beneficiado en nada a la población”. El candidato nacionalista ha recordado que a pesar de este “despilfarro” del PP de Lalín “los servicios básicos municipales siguen sin cubrir las necesidades de las zonas urbanas y rurales, no hay políticas de fomento del empleo y de la economía local, y sufrimos a diario las consecuencias de recortes del PP en temas tan fundamentales como la sanidad y la educación, y nuestros jóvenes no tienen un gobierno que les dé oportunidades de futuro en su municipio de origen”.

Paco Vilariño destaca especialmente el “despropósito” de la gestión económica de Crespo en los datos del presente ejercicio. El Gobierno del PP presentó el pasado 25 de noviembre un presupuesto de 20,1 millones de euros, y como dijo Crespo al mismo tiempo “es un presupuesto contenido y refleja la buena salud económica del Concello”. Pues según los datos de gasto, en este 2023 el BNG subraya que ya superan los 32,3 millones de euros, “12 millones más que el presupuesto anunciado hace cuatro meses, y en tan solo dos meses que han pasado este año”, concluye.