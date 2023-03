Una mujer invencible

La estradense Carmen Fernández Frende es un ejemplo de mujer trabajadora. De las de antes. De esas que podían con todo y más. De las que nunca se llevaban el mérito. El de ayer fue el primer 8 de marzo que sus hijos vivieron sin la matriarca de los Rivadulla Fernández, aunque Carmiña estuvo tan presente como siempre. Lo está todos los días, en cada uno de ellos. Un vídeo difundido a través de las redes sociales –elaborado por su nieta María para un trabajo de estudios– le brindó el homenaje que a ella más le hubiese gustado: el de los suyos; el de ese equipo que formó junto a Lino Rivadulla Carollo.

Carmiña nació en una casa con negocio propio. Se casó joven y formó una gran familia, de esas a las que hay que ampliarle las páginas del libro y que hoy están completamente en vías de extinción. Su día a día se medía en preparar 16 desayunos, 16 comidas, 16 meriendas y 16 cenas; hacer todo el trabajo que implica una familia numerosa de este calibre y, a mayores, regentar la mítica panadería de Liñares. “¿Cómo haría esta mujer para hacerlo todo?”, reflexionan sus hijas en el vídeo, reconociendo que ellas mismas se ven sobrepasadas en un día a día mucho más fácil que el que tenía su madre. De hecho, la lavadora no llegó al hogar de esta estradense hasta que se casó su hijo mayor, 40 años atrás. Hasta entonces le tocó lavar a mano. “Yo a veces me veo desbordada por la ropa y tengo lavadora, secadora, agua en casa y calefacción. Y aun así me veo superada por la ropa de cinco personas...”, comenta una de las integrantes de esta prole, que seguidamente recuerda que en la casa en la que creció el agua estuvo durante años “medida, porque venía de una mina”.

Si hoy a una mujer que trabaje fuera de su casa y que saque adelante a una familia con tres hijos se la considera –y con razón– una supermamá, ¿qué título merecería una mujer como Carmen Fernández? Pues, sencillamente, uno formado por la tríada que más la hinchaba de orgullo: mamá, abuela y bisabuela. A todos ellos les dio la mayor lección de vida. Les enseñó a ser respetuosos y a cuidarse los unos a los otros. Y lo aprendieron a pies juntillas, porque los Rivadulla Fernández son una auténtica piña con 12 hijos, 23 nietos y con el cuarto bisnieto en camino.

“Nos enseñó a levantarnos y a darnos los buenos días. A despedirnos con unas buenas noches y a jugar, jugar mucho, para que ella pudiese trabajar. Trabajaba día y noche”, relata Rosa. “La vida de mi madre se resume en hijos y trabajo”, dice su hermana Lorena.

“Hacía las cosas con mucho cariño y mucho amor. Ahora nos damos cuenta de la capacidad que tenía. Hacía el trabajo de la panadería pero, a la vez, había que tener las camas hechas y una comida en la mesa. Y éramos muchos. Ahora que somos grandes y tenemos nuestra propia familia nos preguntamos cómo podría esa mujer hacerlo todo. La base era el amor”, concluyen. Este vídeo homenaje a una mujer trabajadora por excelencia concluye con la imagen de Carmiña con los rulos puestos, preparándose antes de una fiesta familiar para lo que la hacía la mujer más feliz y rica de A Estrada: su mesa llena de gente.