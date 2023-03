La Asociación de Comerciantes de A Estrada puso ayer en marcha su Campaña Día do Pai, que permanecerá activa hasta el día 18 de este mes y que contará con cinco premios de 50 euros cada uno.

Para poder entrar en el sorte se deberá enviar al 613885082 foto del ticket de las compras realizadas durante el plazo arriba señalado en alguno de los comercios asociados, aunque estas deberán ser superiores a diez euros. Por cada ticket se obtendrá una participación en el sorteo que se realizará el día 22 de marzo y en el que se juegan un total de 250 euros en vales de compra. No obstante, debe tenerse en cuenta que aquellos tickets que no sean legibles o que no contengan los datos necesarios (número, fecha, comercio y precio), serán eliminados.