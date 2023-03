Matriarcas con mandilón de cuadros

No consigo escuchar el tema Matriarcas en la voz de Guadi Galego sin que se me ponga la piel de gallina. ¿Quién podría? Nós aleitadoras, nós conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá. E nós que resistimos a séculos de forza. E nós as matriarcas do país dun tal Breogán. Casi siempre termino poniéndomela en bucle en Spotify, mientras mi mente va pasando las páginas de mi propio álbum de mujeres que fueron construyendo –y aun construyen– barricadas no país dos alalás. Es curioso que una de las primeras que se me vienen siempre a la cabeza sea mi abuela, con su sempiterno mandilón de cuadros. La recuerdo como fue, con esa adorable figura rechonchita que siempre me gustó intentar rodear con mis brazos, los mismos que hoy se me quedan holgados para estrecharla.

Pero sí, sin saberlo y ni pretenderlo, Andrea Leis Picón ha sido una mujer feminista, una de esas que merecen ser recordadas y aplaudidas cada 8 de marzo por las que vinimos detrás y lo tuvimos todo más fácil, por crudo que todavía se nos presente y difícil que se nos antoje. A ella la vida no le dio nada y se lo regaló todo: un compañero de vida inmenso y unos hijos que la siguen mimando, aun cuando la matriarca de los Neira Leis haya siempre sido un toxo do país, con una ternura inmensa escondida detrás de esa apariencia espinosa tan suya. Ella fue siempre la que cortó el bacalao, en la cocina y fuera de ella. Nunca cedió la batuta, dirigiendo cómo había que hacer cada uno de los trabajos que daban sustento a su familia, encaramándose al tractor siempre que la ocasión lo requería –aun cuando únicamente fuese conductora por vocación, no por documentación– y gobernando una explotación agraria modesta, pero complemento de gran peso al trabajo que su marido hacía fuera del hogar, en igualdad de méritos y protagonismo en la economía doméstica. Desamor con Manolo Escobar Si se lo pregunto, estoy convencida de que ella no se considera feminista, aunque para mí lo sea. Es una mujer de armas tomar, de las que no se amilana ni se doblega, de las que vivió enamorada como una groupie de Manolo Escobar y al que dejó de amar ipso facto cuando lo vio lucir durante un concierto unos pantalones igualitos a los de mi abuelo. Andrea y Antonio sacaron a sus cinco hijos adelante y lo hicieron a la par, con todo el sudor de su frente. El de ambos. Hoy, débil por los años y una enfermedad que ha venido para convertirse en compañera de vida, Andrea sigue sosteniendo el timón y sin ceder el mando, aunque ahora tenga que ser ese que gobierna la televisión y que, absolutamente nadie, le puede discutir. Mi abuela fue apresurada en eso de traer hijos a este mundo. La primera de su prole –y casi la segunda– nació antes de que el matrimonio recibiese el visto bueno de la Iglesia. Por lo tanto, aunque vivió el amor con prisas, no se vio en la tesitura de ser una de esas madres solteras que otrora se marcaban con esa injusta letra escarlata, sin que nadie se molestase en cuestionar públicamente el honor del padre de la criatura. Lo vivió en carnes propias mi tía Carmiña, otra mujer que, sin buscarlo, se convirtió para mí en un ejemplo de mujer. Se quedó embarazada a una edad en la que muchas empezaríamos a despertar a nuestra vida adulta. Aquello –medio siglo atrás– fue un varapalo para la familia, pero ni de lejos una vergüenza, como algunas voces aseguraron. Si una riqueza tienen los Neira es que saben ser familia, en las duras y en las maduras. Y mi bisabuelo Juan recibió a su hija con los brazos abiertos, asegurando que, si en su humilde casa había lugar para ella, todavía mucho más para su nieta. Valor feminista Carmiña crió a aquella hermosa niña sola, sin la ayuda ni el cariño de un compañero, pero también sin depender de ningún hombre. Y la hizo una niña enormemente feliz, aunque tuviese que fregar comercios por media ciudad de A Coruña. Lo hizo con la cabeza bien alta y siempre con una sonrisa en el rostro, encajando cada uno de los golpes en el estómago que le dio la vida. Y fueron muchísimos. Los más duros. Peleó contra el cáncer junto a aquella niña dulce, y la perdió en la batalla con solo 14 años. Pensé que volvería a verla completamente destrozada por la pena, siendo yo solo una chiquilla. La reencontré inmensamente triste, sí, pero tuvo para mí la mayor sonrisa que pudo esbozar y un cuento de Pinocho para que no me olvidase de aquella pequeña que le hizo ponerse el mundo por montera. ¿Ese valor no es feminismo? Yo estoy convencida de que sí. También Dolores Neira Míguez, a la que nunca conocí pero a la que odié durante años, fue feminista. A su modo. En su época. Pero lo fue. Viuda a los 38 años y con cinco hijos que mantener, se puso al frente de una taberna de aldea. Eran tiempos duros y las deudas la ahogaban. Había rentas que pagar y cinco bocas –sin contar la suya– que alimentar. Cuando ya no encontró otra salida, decidió que aquellas manos ya ajadas tendrían que servirle para labrar un futuro para sus hijos al otro lado del Charco. Así que se embarcó rumbo a Buenos Aires con la idea de hacer las Américas e ir llamando a sus hijos –uno a uno– a su lado. Dolores tenía arrojo, pero no fortuna. La muerte la encontraría en Argentina solo diez años después. No es un neologismo Hoy en día es extremadamente fácil encontrar ejemplos de feminismo. Sabemos que, por desgracia, todavía vivimos bajo un techo de cristal, pero también que estamos cada vez más cerca de hacerlo añicos. Abundan los casos de mujeres triunfadoras, de féminas que demuestran cada día que, sino mejor, están igual de preparadas para hacer trabajos en sectores que se consideraban “de hombres”. Sin embargo, no podemos dejarnos caer en la impresión de que el feminismo es algo que se acaba de inventar y que solo puede identificarse con una marea violeta o únicamente con la forma de pensar de determinadas corrientes feministas. Ni mucho menos. Hay gente que está trabajando por el feminismo desde muchos frentes, abriendo caminos para la mujer o haciendo que discurran paralelos al de cualquier hombre, ni por abajo ni necesariamente por arriba. A la par. El feminismo no es un neologismo. Se puede ser feminista y ser una señora de avanzada edad que borda los martes o una mujer del rural que sirve vino detrás de la barra de una taberna, aunque sus parroquianos sigan siendo principalmente hombres. Mi abuela, subiéndose al tractor y trabajando para sacar a su familia adelante ya era feminista haca décadas, con su mandilón de cuadros y su mal humor, porque nunca creyó que tuviese que callarse ni bajar la cabeza delante de un hombre. Y eso en su época ya era mucho decir. No voy a decir que, de cuando en vez, no le salga algún ramalazo que me haga “llamarla al orden”, pero desde la perspectiva de quien sabe que reprende a una matriarca gallega. Y reconocerla como tal, como nieta y como mujer, me llena de orgullo. Este 8 de marzo y todos los días.