Querido Sindo e familia: Somos as túas compañeiras e compañeiros en Salvemos Catasós quen escribimos estas poucas palabras neste diario para lembrar quen es para nós e para calquera persoa de ben.

Es un exemplo de que a vida longa pode ser fructífera e activa. Es un exemplo de que as causas xustas non entenden de idade para defendelas. Es un exemplo de memoria ligada ó territorio, porque anque vivamos nun mundo cada vez máis virtual, non deixamos de ter os pés na terra, de comer da terra, de beber da terra e de respirar o aire da terra

Nós respiramos contigo o aire do pequeno bosque cultivado das Casas Vellas, Cerredo, Antuín, A Cabreira, O Avineiral, Quiroga, Catasós, e entre todas conseguimos que se coñecera e que moita máis xente axudara tamén a que hoxe, máis de dúas mil árbores que Fenosa ía cortar, sigan dándonos aire para respirar

Sindo, es para nós as raíces da vida e o agromar da primavera.