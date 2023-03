Los vecinos de la Fernando Conde de A Estrada sufrieron ayer un pequeño susto al producirse un siniestro que resultó en un vehículo volcado, en torno a las 22.00 horas. Los testigos alertaron a los servicios de emergencias, que por fortuna no tuvieron que excarcelar ni asistir al conductor, al resultar este ileso. Pese al estado en el que quedó el propio turismo, así como otro que se encontraba estacionado en esta calle, no hubo que lamentar más que los daños materiales, puesto que ante el poco tránsito en la zona durante la noche, no hubo viandantes ni otros vehículos en tránsito que resultasen damnificados por el accidente. Con todo, Emerxencias A Estrada acudió a la zona para realizar las comprobaciones pertinentes.