El comité provincial validó ayer las listas con las que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Ahora será el comité Nacional quien deba darles el visto bueno, hasta la aprobación en el comité federal del 25 de este mes.

Así, quedaron validadas las 58 candidaturas que ya tienen el aval de las respectivas asambleas locales. El partido anuncia que trabajará para validar en los próximos días, ya delegando en la comisión ejecutiva provincial, las candidaturas de Agolada y Dozón, así como la de Mondariz-Balneario. En el caso de Agolada, el PSOE ya no presentó lista en 2015, mientras que Dozón dejó de tener representación socialista en 2011, al perder el único concejal que tenía del mandato anterior por no sacar ningún representante la candidatura que lideraba Adriana Viz. El secretario provincial del PSOE, David Regades, indica que la “maquinaria electoral” del partido ya lleva meses en marcha, con presentación de candidatos, actos sectoriales y cartas informativas.