El lado silenciado de la maternidad

La psicóloga estradense Verónica Barros define esta afección del siguiente modo: “es un trastorno que se caracteriza por el bajo estado de ánimo y anhedonia, la incapacidad o dificultad para experimentar placer, pérdida de interés o insatisfacción en casi todas las actividades. Esto sucede durante la mayor parte del día, prácticamente todos los días, con angustia significativa y alteración en el funcionamiento personal” y comparte que “su diagnóstico y tratamiento presentan dificultades, ya que es una problemática multisistémica, a lo que hay que sumar los cambios bioquímicos, psicológicos y sociales asociados al embarazo y puerperio que hacen que la mujer se encuentre más vulnerable a la aparición de estos trastornos”. La facultativa habla de tres tipos de depresión posparto, con diferentes grados de gravedad y que se presentan en distintos momentos tras dar a luz. Estos serían: el leve o maternity blues, que aparece entre el segundo al cuarto día tras el parto y dura entre diez días a dos semanas; luego estaría el mayor, entre la segunda y la octava semana y que puede prolongarse hasta seis meses. Se caracteriza por la tristeza, la culpa, la sensación de incapacidad y la ambivalencia afectiva hacia sí misma. Por últimos estaría la psicosis posparto, una enfermedad aguda que se caracteriza por pensamientos o ideas delirantes e incluso pensamientos de daño hacia ella misma o el bebé.

Barros advierte de que “en niveles graves puede dejar secuelas en la madre, por eso es importante prestar atención al estado de ánimo en ese momento para prevenir complicaciones”. Desde su clínica ha comprobado que todavía hay mucho estigma y culpa en torno a esta cuestión, pese a que en realidad se trata de un trastorno habitual, “suele darse en madres primerizas pero puede pasarle a cualquiera. Su prevalencia en países desarrollados está entre el 10 y el 20%, y entre las mujeres en edad fértil llega al 25%”, explica. El motivo de que las que lo sufren no hablen de ello es, según ha observado la psicóloga estradense, que “nos muestran el nacimiento de un hijo como uno de los momentos más felices de nuestra vida, un motivo de alegría en casa. Eso hace que muchas mujeres que pasan por este proceso depresivo no lo digan, se lo callen, y eso las haga sentirse mucho peor. Por suerte, creo que cada día es más visible, se sabe que son muchas las que experimentan esas sensaciones y de hecho, es lo más generalizado, pues se trata de ajustarse a una nueva realidad en la que aparecen muchas responsabilidades”.

Por sus manos han pasado muchos casos, algunos muchos años más tarde de haber sufrido este tipo de depresión “muchas mujeres entre los 40 y 60 años hablan de que ya pasaron por dificultades cuando fueron madres, un papel que sentían les venía grande. Otro ejemplo podría ser, en concreto, el de una mujer de 37 años que quería ser madre pero que estaba teniendo complicaciones. Tras intentarlo mucho junto a su pareja, tres años más tarde consiguió quedarse embarazada. Justo después del parto comenzó a sentirse muy triste, con la sensación de que había sido un error y de que esto no era lo que quería, lo cual ocasionó muchas discusiones en su relación. Tras venir a consulta reconoció que lo que sentía era la pérdida de su individualidad y tardó relativamente poco en adaptarse a su nueva situación como madre.

“Me sentí culpable, nadie te prepara para esto”

A.M, de 44 años, tuvo a su hija hace once. En el momento en que se convirtió en madre cuenta que “sentí desapego. Tras esperar con tanta ilusión ese momento, solo podía pensar que en dónde me había metido. Tuve un parto complicado, me hicieron cesárea y durante un tiempo me apartaron del bebé. Creo que eso influyó mucho. También que el padre se fuese a trabajar lejos de casa y yo me quedase sola con todo. Sentía una carga enorme, no dormía y estaba tan cansada... recuerdo una noche, la niña estaba con un cólico y pensé que podía dejarla caer y se acabaría todo. Era una dualidad enorme, porque luego la vi, tan pequeñita y pensé que jamás podría fallarle. En algún momento fue como si sintiese un chute de energía, acepté que era mi nueva realidad y desde entonces todo fue tirar para adelante. Si me faltase ahora, no sé qué sería de mí. Pero al principio me sentí sola y sobre todo culpable, porque nadie te prepara para esto. Todos hablan de lo bueno, pero este lado de la maternidad está silenciado”.