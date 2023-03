Sabucedo grita en The Times: eólica sí, pero no así

El “efecto Sorogoyen” ha pulverizado todas las fronteras. Si la gala de entrega de los Premios Goya sirvió al director de As Bestas para hacer que todo el país escuchase las voces de los vecinos de la parroquia estradense de Sabucedo gritando aquello de eólica sí, pero no así, el conflicto que enfrenta a esta aldea de A Estrada y a su ancestral Rapa das Bestas con cuatro proyectos de aprovechamiento de la energía eólica en los montes en los que estos caballos salvajes viven desde hace al menos cinco siglos da el salto ahora a la esfera internacional de la mano de un reportaje publicado en The Times, una de las cabeceras de mayor reconocimiento mundial.

Un enviado especial del diario londinense estuvo hace unos días en A Estrada para conocer de primera mano Sabucedo, la tradición de su Rapa das Bestas y la problemática que los enfrenta a parques eólicos como los de Campo das Rosas y Touriñán III-II –ambos tienen ya Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Xunta de Galicia– junto a los de Pico Touriñán y Rosa dos Ventos. Serían una veintena de enormes aerogeneradores que ocuparían el hábitat en el que vive la cabaña de O Santo en completa libertad. El periodista Isambard Wilkinson tuvo ocasión de ver los montes en los que se pretenden instalar estos molinos de viento y de hablar con integrantes de la asociación Rapa das Bestas, comenzando por su presidente, Paulo Vicente Monteagudo.

El enviado de The Times plasmó su experiencia en un reportaje que lleva por título Winds of change threaten wild horses (Vientos de cambio amenazan a los caballos salvajes) y que el periodista subtitula como: La apuesta de España por las energías renovables pone un interrogante sobre un ritual gallego. En la línea de crédito, el autor sitúa su nombre junto al de Sabucedo, directamente, ni España ni Galicia ni A Estrada.

El reportaje publicado por el conocido periódico británico comienza desde la bucólica imagen del viento meciendo las crines de las manadas de caballos salvajes, pasando a continuación a describir lo enraizado que está el manejo de los equinos que viven libres en los montes gallegos, con Sabucedo como uno de los máximos exponentes de una tradición que, en estas tierras, se remonta al menos al siglo XVI. El periodista de The Times alude también a las estampas que ofrecen los petroglifos hallados en la zona, evidenciando una relación entre hombre y caballo mucho más antigua de lo que reflejan los escritos. “Sin embargo, el viento que la raza baja y robusta ha soportado durante tanto tiempo conlleva ahora un nuevo peligro: cuatro parques eólicos amenazan su existencia, según miembros de la comunidad y ecologistas, quienes dicen los números están disminuyendo drásticamente”, expone.

El relato periodístico incorpora el testimonio de Paulo Vicente como presidente de la asociación Rapa das Bestas, y los malos augurios que vincula a las turbinas de los molinos, aguardando que supongan, poco a poco, la desaparición de esta tradición secular tal y como se conoce, en la medida en que la instalación supondrá una transformación radical de los montes en los que estos caballos han nacido, crecido y perpetuado su linaje.

Por el lugar de "a Baixa"

Isambard Wilkinson no deja atrás la observación de que los de Sabucedo han crecido, generación tras generación, con esta tradición en sus hogares, como si la llevasen en su propio código genético. Remarca también, aprovechando las palabras de Vicente, que algunos de los aerogeneradores están proyectados en las cercanías del área por la que tradicionalmente se realiza “a baixa”, el descenso de las manadas hasta Sabucedo para perpetuar junto a ellos el encuentro en el curro. “Es un escándalo”, le dice el presidente de la Rapa, recogiendo con su aseveración el sentir de muchas personas que conocen y aprecian la Rapa das Bestas como el legado histórico, etnográfico y cultural que es. “El ruido que van a producir los aerogeneradores es de más decibelios que lo permitido en las ciudades. Va a desorientar a los caballos y puede producir alteraciones en la cadena alimenticia, favoreciendo a su depredador, el lobo”, remarca.

El reportaje de The Times resume que la batalla que libran los caballos salvajes contra los molinos de viento viene a tipificar el conflicto que se vive en España –y en Galicia especialmente– ante los proyectos de energías renovables, cada vez recibidos como más hostilidad en las zonas rurales. “La rebelión ha sido impulsada por el aumento masivo de los proyectos de energías renovables”, aporta, para seguidamente señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado el objetivo de que España obtenga el 74% de la energía eléctrica que consume procedente de fuentes renovables en el horizonte de 2030.

El artículo recoge también el apoyo político creciente a este tipo de instalaciones en Galicia, si bien señala que otras voces en la región están poniendo de manifiesto que los recursos gallegos están siendo explotados por empresas extranjeras, sin beneficios locales.

Difusión internacional

La publicación de The Times sobre el conflicto que se vive en la parroquia estradense de Sabucedo no revela nada que no se supiese en A Estrada, pero lanza a la esfera internacional las peticiones de estos vecinos para que se paralicen proyectos que podrían dejar un impacto profundo e irrecuperable en este patrimonio.

De hecho, Rapa das Bestas ya ha adelantado que si la Xunta finalmente decide dar el visto bueno a proyectos como Campo das Rosas o Touriñán III-II, le tocará pelear en el juzgado y conseguir que el tribunal paralice cautelarmente este asentamiento. Los de Sabucedo aloitarán contra los molinos, pero no con el ansia de protección con la que pisan la arena del curro, sino con la firme intención de impedir que invadan un terreno que pertenece a la libertad.