Los lalinenses José Canda e Iria Campos vencieron ayer en la XIII Carreira do Cocido repitiendo así el podio de categoría Absoluta de la edición de 2019. La prueba, que finalmente se disputó bajo una pertinaz lluvia, congregó a cerca de un millar de participantes procedentes de distintos puntos de Galicia. Canda hizo un tiempo de 31.43 sobre un trazado de 10 kilómetros de longitud. Segundo fue Marcos Oro (32.57) y en tercera posición finalizó Jesse Corro (33.13). En la categoría Absoluta de las féminas, Campos hizo un tiempo de 40.08, entrando en el puesto 44 de la general, por delante de Patricia Varela (41.08) en el puesto 57 y de Ana Isabel Soutullo (42.12), tercera en féminas y 69 en la general.

Por lo que respecta a la carrera de los 5 kilómetros de categoría Masculina, el podio final estuvo liderado por Alejandro Cadaya con un tiempo de 16.57, por delante de Albino Fernández (16.59) y Efrén Capelo (17.52). En categoría femenina, la vencedora fue Eva Piñel, que paró el crono en 18.57, seguida de la emblemática corredora Julia Vaquero (20.59) y de la tercera clasificada, Lucía Peón (21.40).

Por lo que respecta a las carreras escolares, dentro de la categoría Sub 10, la victoria masculina fue para Antón Fernández (2.55), siendo segundo Nicolás Amado (2.58) y tercero Sergio Álvarez (2.59). En las chicas la vencedora resultó ser Ainhoa Reboiras (3.17), seguida de Sara Real (3.24) y de Beatriz Liñares (3.24). Además, en la prueba de los Sub 12 el vencedor fue Carlos Riveiro, con un tiempo final de 3.37, que se impuso en la línea de la Praza de Galicia a Hugo Cordal (3.39) y Manuel Martínez (3.42). En el caso de las féminas, triunfó Lara López con un crono de 3.55, por delante de Daniela Bayón (3.57) y de Judit Barros (4.06). Por último, en la carrera de los Sub 16/Sub 14 el primero dentro de los chicos fue Mateo Crujeiras, con un tiempo de 9 minutos, seguido de Jesús Patiño (9.02) y de Pablo Barreiro (9.04). Entre las mujeres la más rápida fue Ainoa Galán (10.02), que superó en la llegada a Claudia Chaves (10.55) y a Carlota Gutiérrez (11.08). La gran participación de los más jóvenes –cerca de la mitad de los participantes estaban en edad escolar– fue muy valorada por los organizadores de la Escola de Atletismo Deza como todo un éxito en lo que a la promoción del atletismo se refiere dentro del municipio.

Premios

La carrera popular celebrada ayer por las calles del casco urbano de la capital dezana concluyó con la habitual ceremonia de entrega de premios a los más destacados a la que asistieron entre otros el alcalde José Crespo y el edil de Deportes Avelino Souto. Como todos los años, ayer, los promotores de la prueba quisieron rendir un homenaje a un atleta local, que en esta ocasión el elegido fue David García, expresidente de la Escola de Atletismo Deza, y una de las personas que más contribuyó a la difusión de este deporte en el concello. Además, una de las novedades de este año fue el sorteo de un vale de gasóleo de la estación Campos que consistió en el pesado de la persona elegida por una mano inocente en el lugar para entregar su peso en litros de gasóleo. Luisa Lalín fue la agraciada que, después de pesarse in situ, recibió un vale por 58 litros de gasóleo con los que repostar de forma gratuita. Tras esto se bajó el telón a una nueva edición de la carrera más popular de Lalín.