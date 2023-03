Somoza: “es un honor que piensen en mí, pero la decisión todavía no está tomada”

La histórica exedil del PP de Rodeiro Cati Somoza asegura que recibió con “sorpresa” la propuesta de las bases del partido para liderar la candidatura en las próximas elecciones municipales, pero advierte de que por ahora no ha tomado una decisión al respecto. “Llevo toda la vida en el partido, ya de joven ejercía de interventora, así que supongo que cuando surge el nombre de alguien puede ser normal que se hable de mí, como de otros compañeros. Es un honor, pero la decisión todavía no está tomada”, confiesa.

La que fue la número dos del gobierno encabezado por Luis López –ahora delegado territorial de la Xunta en Pontevedra y jefe provincial del PP– desvela que en los últimos tiempos hubo vecinos que le comentaron que debía ser la cabeza de lista, aunque a su juicio con cuestiones hasta cierto punto normales en cualquier municipio como Rodeiro. Consultada sobre si la organización local del partido contactó con ella para realizarle esta oferta asegura que no y que si llegase escucharía a sus compañeros. Por lo tanto, desliza que en caso de que su gente le pidiese que diese el paso, analizaría seriamente esta posibilidad, máxime por que, dice, es una persona de partido que casi siempre antepuso los intereses colectivos del PP a los suyos particulares o incluso laborales. “Si me lo piden los vecinos intentaré estar a la altura, no obstante por ahora sigo sorprendida y honrada ante algo que me pilla por sorpresa”, indica.

Cati Somoza recuerda contrariada como sus obligaciones laborales la forzaron a abandonar el gobierno en 2020 pues, aduce, pensó que al dedicarle casi las 24 horas del día a su trabajo no era capaz de atender sus tareas en el consistorio. “Si no tienes tiempo pienso que lo más honesto es dejar paso a otro compañero y me fui con todo el dolor de mi alma”, añade. Ahora, asegura, su actividad profesional está “más ordenada”, afirmación que podría ser clave en su proceso de meditación personal para aceptar el reto de mantener un gobierno para el PP ahora con Rubén Quintá al frente.

Pero como en política una semana es mucho tiempo, hay cuestiones que se dan por cerradas pueden sufrir giros inesperados. El tiempo apremia al PP que, con Cati Somoza u otro candidato, seguro que no va a salir a empatar en el partido del domingo 28 de mayo.