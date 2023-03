“Como en cocina, en el baile cualquiera puede aprender”

Más de 200 bailarines convertirán hoy a Lalín en capital de la danza de Galicia y del norte de Portugal. En el jurado del certamen “Encontro Lalín en Danza” se encuentra la coreógrafa y bailarina brasileña Isabel Sabín de Jesús.

–¿Es su primera experiencia como jurado en este tipo de eventos?

–La verdad es que ya estuve en Lalín antes como profesora de danza y de esta vez sólo voy de jurado. Es distinto pero también enriquecedor para los que amamos el baile.

–¿Cómo definiría el jazz dance?

–Siempre que hacen esta pregunto contesto de la misma forma porque pienso que es más fácil de entender. El jazz dance es, por ejemplo, lo que suele bailar en sus coreografías Madonna. El cuerpo de baile que tiene ella baila este tipo de danza moderna con orígenes en la música de jazz. Ahora es un tipo de baile que se adaptó a la música actual, la que escucha en todas partes salvo reguetón, claro.

–¿Hay distintos tipos en este estilo de danza contemporánea?

–Desde luego. Por un lado, tenemos el jazz musical, que es el que se suele bailar en los musicales, y el jazz lírico, que se parece mucho más al ballet, como un ballet modernizado y que gusta mucho.

–¿Es cierto que creo coreografías para anuncios publicitarios?

–Hice unos cuantos, es verdad. Incluso me dieron un premio a la mejor propaganda del año por un trabajo que se titula “Poema visual”. La verdad es que fue un trabajo muy gratificante y que se hizo con mucho cariño por nuestra parte.

–¿Qué opinión le merece el actual panorama gallego de danza?

–Lo que más me está llamando la atención es que hoy en Galicia se están haciendo muchas cosas nuevas y diferentes. Se abrieron muchas ramas. Antes sólo había ballet, jazz, claqué, contemporáneo y nada más. De un tiempo a esta parte tenemos, por ejemplo, un contemporáneo de más expresión corporal. Incluso en algún tipo de baile ya no hace falta técnica y todo. Es más importante la expresión corporal que la base de danza pura.

–¿Lo de saber bailar se puede aprender siendo un negado?

–-Cualquier persona aprende. De hecho, muchos de mis alumnos cuando empezaron no daban pie con bola. Algunos, con 12 años, como me pasó a mi, no sabían ni siquiera lo que estaban intentando hacer. En esto son fundamentales el tiempo, la paciencia del profesor y la constancia del alumno. Como pasa en la cocina, que cualquiera puede cocinar, en la danza pasa exactamente lo mismo: cualquiera puede bailar. Incluso hay sorpresas porque a veces los que tienen más facilidad no son los que al final en realidad van a ser buenos.

–¿Qué espera del certamen de baile de la capital dezana?

–Mi experiencia en este tipo de eventos me dice que cada año es mejor. Llevo mucho tiempo haciendo concursos y la gente en su primera vez lleva la cosa más o menos y al ver que los demás son mejores, lo que hacen es que a la siguiente edición lo tienen todo más preparado. Entonces, cada vez esperamos gente que supere anteriores ediciones. Es cierto que los participantes se anima a aprender más conforme pasan los años. Es bonito comprobar que los que participan no quieren hacer cualquier cosa.