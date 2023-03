El BNG rechaza la creación del “segundo macrovertedero de Galicia” en Campomarzo, en el entorno de la Red Natura 2000, la Fervenza do Toxa o la captación de agua para abastecimiento de la población de Merza. Pide que no se otorgue a Bander Residuos SLU el cambio de uso del vertedero para albergar residuos industriales, que se mantenga el proyecto inicial de restauración de la cantera con materiales inertes procedentes de la construcción y que se exija a la empresa o a la Xunta, por haber devuelto el aval sin exigírselo, el vaciado de todo el material impropio depositado desde el año 2000.

Los nacionalistas alegan que, de materializarse el cambio que propone la propietaria, Campomarzo recibirá 25.000 toneladas al año de “mierda” y se convertirá en un “inmenso lodazal”, con residuos de la hidrometalurgia del cobre, físico-químicos, plásticos, cauchos e incluso fibrocemento. Aunque la empresa “los vende como no peligrosos, contienen óxido de bario, cromo, cobre... todos ellos elementos inofensivos para la salud humana y el medio ambiente”, ironizan. “Es una autorización que no tiene ni Sobrado dos Monxes, técnicamente, el vertedero más avanzado de Galicia”, arguyen. Curiosamente, a partir del momento en que se produzca el cambio de uso, no se admitirá en Campomarzo el vertido de tierras y rocas no contaminadas o residuos inertes no peligrosos. “Perversión pura y dura”, concluyen. “Poco importa contaminar las aguas, pues le sale barato a las empresas, como se comprobó en la rebaja del 40% de una multa ya ridícula por vertidos al río”, sentencia.