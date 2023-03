Ya no se estila, pero hubo años en los que había tiempo entre las horas de escuela o instituto para aprender a coser o bordar. El recuerdo no ha de entenderse evocador de esas estampas victorianas en las que las mujeres se reunían en el salón para tomar té mientras realizaban unas labores que se entendían completamente ajenas al sexo masculino. Ni mucho menos. En esas clases la aguja y el hilo no entendía de género. Niñas y niños aprendían las nociones básicas para obrar pequeñas creaciones de artesanía y llevarse más de un pinchazo. ¿Quién dijo que estas lecciones hayan perdido utilidad? Por mucho que vivamos en la sociedad del consumismo, los arreglos y las creaciones propias siguen tan a la moda como siempre o, para quien crea que no lo están, siempre pueden considerarse un pequeño acto de transgresión para animar el día a día.

Los lunes, de 16.30 a 18.30 horas, Mulleres de A Estrada ha incluido clases de arreglos y costura en su programa de actividades. Se encarga de impartirlas Jamaica Prieto y están abiertas a todos los interesados, sin importar la edad ni el sexo. Son sesiones pensadas para aprender desde cero o para disfrutar de un momento en compañía de quienes también quieren pasar el tiempo entre costuras. “Puedes aprender a subir un bajo, coser un botón o hacerte un traje”, resume la presidenta de Mulleres de A Estrada, Kim Llobet. Explica que una de las cosas más positivas que están dejando estas sesiones es “mezclar diferentes edades”. Mujeres de distintas generaciones se dan cita en estas clases, a las que asisten también cada lunes dos niñas de diez años. “Son espectaculares. Vienen a hacer sus propias cosas, bolsas de tela, disfraces o bolsitas para colocar los lápices. Lo elaboran todo solas, de principio a fin, aunque en algún momento puedan necesitar alguna ayuda u orientación. Son niñas muy creativas, con iniciativa y que se lo pasan pipa”, relata, poniendo el acento en que esta es otra forma de que algunas madres e hijas compartan tiempo de calidad. Aquí el límite lo pone el ingenio de cada uno. Hay alumnas –cabe apuntar que también hay interés de participación masculina y que es bien recibida– que dedican estas sesiones a realizar sus arreglos de costura o a solucionar problemas puntuales, mientras que otras aprovechan para animarse con creaciones que nunca creyeron posibles. “Es creatividad pura y dura. Se trata de dejar volar la imaginación y que además la podamos lucir”, incide Kim. Es, sin duda, una manera productiva de escapar de las pantallas y una oportunidad para hacer terapia emocional. No hay puntada sin hilo.