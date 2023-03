“Las mujeres no suelen fijarse en donde está el radar o la patrulla y por eso caen más”

El pasado 22 de diciembre la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, impuso la Medalla de Bronce al Mérito en Seguridad Vial con distintivo azul al guardia civil del destacamento de Tráfico de Lalín Benito Carballude Gil. El ya retirado militar atendía ayer a FARO mientras realizaba lo que el denomina “en la segunda actividad” cuidando de un rebaño de ovejas de su propiedad.

–¿Cómo están siendo los primeros días como retirado del cuerpo?

–Lo estoy llevando con tranquilidad porque como te imaginas ya no estás pendiente de ningún horario. Andas a tu aire. Si un día quieres hacer algo lo haces y sino lo dejas para otro momento sin problema. Después de 43 años y medio de servicio ahora es lo que toca.

–¿Qué fue lo que le convenció para entrar en la Benemérita?

–Yo ya desde los diez año siempre me gustó pertenecer a un cuerpo de seguridad, bien fuera la Policía Nacional o la Guardia Civil. Hice el Bachillerato en el instituto de Lalín y una vez terminado mis padres querían que estudiara una carrera. En aquellos tiempos para hacer una carrera tenías que desplazarte y la economía no era muy boyante y yo tampoco quise sacrificar a mis padres para que me la pagaran. Fue entonces cuando decidí hacerme guardia civil. Hice la mili voluntario porque tenía 18 años porque entonces para entrar en cualquier cuerpo de estos tenías que tener la mili hecha. Hablando con un oficial del cuartel me aconsejó la Guardia Civil. Él mismo me ayudó a preparar la instancia. Me licencié en marzo del 79, en abril hubo una convocatoria que la pasé y el 1 de septiembre de 79 ya estaba en la Academia de Úbeda..

–¿Cómo recuerda sus primeros años como agente?

–Después de la academia fui destinado a Madrid, a las seguridad de embajadas. Después estuve en el aeropuerto de Barajas, hice el curso de Tráfico y de allí marché directamente a Navarra.

–¿Fueron duros los años en Navarra con el terrorismo?

–Estuve allí a principio del 82 y eran épocas muy difíciles, tanto por los ataques terroristas como por la profesión nuestra. En Navarra conocí a la que hoy es mi mujer, nacieron los hijos y estuvimos hasta el 98, que fue cuando recalé en Lalín.

–¿Cuál fue el mejor de todos estos destinos durante su vida?

–Tengo que reconocer que en Navarra trabajé muy a gusto, a pesar de una época complicada. En los años 80 prácticamente había atentados cada día en los alrededores de donde estábamos nosotros, incluso en donde me encontraba yo. No hubo víctimas pero recuerdo un atentado muy grave en el cuartel. De todas formas, estuve a gusto, eras joven y tenías ilusión. También conocí a un grupo de paisanos navarros muy buena gente. Estuve en Tráfico hasta el 16 de febrero, que fue cuando oficialmente me jubilé.

–¿Qué tiene de especial Tráfico?

–Hoy en día no hay diferencias, pero en aquellos tiempos sí. Teníamos un plus por estar en el Destacamento de Tráfico. Hoy en día lo siguen teniendo pero es mucho más pequeño comparando con aquello. En el año 82 cobraba un plus de 5.000 pesetas, que era mucho dinero en aquella época. Era difícil entrar porque había muchas peticiones y en la Guardia Civil tampoco había unas especialidades muy llamativas como el GAR, el Servicio Marítimo o el Seprona.

–¿Somos buenos conductores por estas tierras o todavía no?

–Se ha mejorado mucho. Ten en cuenta en los años 80 hubo ejercicios de seis mil o siete mil muertos en toda España. Aquello era una masacre. Los coches no tenían prestaciones ni seguridad, pero aparte se conducía mal y se bebía mucho. Hoy se sigue bebiendo pero la gente se mide más a la hora de salir. Hoy las velocidades son más elevadas pero las vías lo permiten. Antes los coches no corrían pero las carreteras eran caminos de cabras. Yo recuerdo que muchas veces para venir de Navarra a Lalín me tiraba hasta 15 horas, con un R-12.

–¿Cree que la sociedad reconoce la función de la Guardia Civil?

–La sociedad en el fondo te reconoce. Lo que pasa es que tú sabes que cuando le vas al bolsillo a la gente en ese momento le duele como a cualquiera. De hecho hay gente que te dice que si no fuera por nosotros estos sería una masacre. Y es absolutamente cierto.

–¿Puso muchas multas?

–Bueno, sí. Fui trabajador. Y en los últimos diez años estuve en el radar, en el control de velocidad y claro ahí se ponen multas. El radar no conoce a nadie y, como se suele decir, todo o que cae na rede é peixe. piedad.

–Supongo que le habrían puesto excusas de todo tipo para librarse.

–Sobre todo en los controles de alcoholemia. Eso te lo dicen al principio porque una vez que van asimilando la denuncia, que le estás haciendo las pruebas y que razonas con ellos, al final te lo acaban reconociendo.

–¿Somos los hombres más imprudentes que las mujeres al volante o en esto no hay diferencias?

–Más del 60 por ciento de los conductores son mujeres. La mujer sabe ser más prudente al volante que el hombre. Ellas no suelen fijarse en donde está el radar o la patrulla y por eso caen más. Los hombres te huelen el radar enseguida. Un porcentaje muy alto de las denuncias de radar pertenece a mujeres. Y yo no creo que sea por conducir peor sino porque no van tan pendientes de la historia.

–¿Esperaba la condecoración?

–Las medallas siempre te hacen mucha ilusión. Fue un día feliz, pero al mismo tiempo piensas que por qué a ti. Mis compañeros la merecían tanto o más que yo. Sin duda.