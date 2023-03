El febrero más seco en un lustro

Después de un verano muy seco, el mes de octubre del año pasado la lluvia apareció en las comarcas y por ejemplo en Lalín las precipitaciones caídas en solo una semana de ese mes triplicaron a todas las de julio y agosto. Con un pie y medio en la primavera, febrero se despide como el segundo mes del año más seco del último lustro, con solo cinco días de agua en la capital dezana y un acumulado de 19 litros por metro cuadrado. Y estamos hablando de que en la jornada más lluviosa, el pasado día 25, cayeron poco más de cinco milímetros. Otro dato revelador: durante los primeros veinte días de febrero no llovió en la cabecera comarcal dezana.

Si echamos la vista atrás para ver qué había acontecido hace un año también tuvimos un febrero seco con solo 8 días de precipitaciones y un acumulado de 31,1 milímetros. En 2021 se vivió el fenómeno opuesto, con un total de 303,8 metros cúbicos de agua en 20 días lluviosos. Un año antes habían sido 19 jornadas de precipitaciones, dando como resultado un total de 163,2 metros cúbicos. Trece días de lluvias, también según los informes de Meteogalicia, se registraron en febrero de 2019 y entonces el agua acumulada fueron 142,4 milímetros. El segundo mes del año más lluvioso del último lustro fue en 2018, aunque entonces se contabilizaron 118,3 milímetros.

Mouriscade tiritó ayer a siete bajo cero

La estación meteorológica de Mouriscade (Lalín) marcó en la jornada de ayer una de las mínimas de Galicia con 7,3 grados bajo cero. La cabecera comarcal dezana amaneció, de nuevo, cubierta por un manto blanco de helada, fenómeno que se reproduce desde hace días, no en vano el mes de marzo arrancó con 5 bajo cero en Mouriscade y casi dos bajo cero en el núcleo urbano. La estación que Meteogalicia tiene en la periferia del casco marcó en el día de ayer mínimas 1,8 bajo cero y el mercurio no subió por encima de los siete. No obstante, febrero puede calificarse de un mes caluroso y por ejemplo el día 19 el termómetro marcó 20,3 grados; hubo cinco días con temperaturas superiores a los 15 grados y la mínima fue de 2 bajo cero, el día 24.