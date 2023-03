Salvar á lingua do seu naufraxio

O escritor e teólogo estradense, Manuel Cabada Castro, leva doce anos mergullado nunha honorable tarefa, a de “intentar recoller circunstancialmente palabras ou expresións esquecidas da nosa lingua”. Así o recolle no seu artigo publicado na número 25 da publicación anual Miscelánea. Nel recolle todos aqueles termos e expresións, maioritariamente de Sabucedo e arredores, que a día de hoxe non figuran en ningún dos dicionarios da nosa lingua e que corren o risco de caer no esquecemento.

El mesmo establece unha interesante analoxía entre a evolución da situación lingüística do galego e un naufraxio, mais ninguén mellor que el para explicalo “o río do tempo e dos nada suaves temporais ós que estivo e aínda está sometida a nosa lingua facían necesario atender dalgunha maneira a salvar do seu naufraxio usos e expresións nosas que en tempos anteriores ou aínda relativamente próximos eran de uso corrente”.

Todas as súas recopilacións poden atoparse na iniciativa Palabras con memoria, da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. En total, na publicación da Miscelánea achéganse preto dunhas 70 palabras e expresións, moitas relacionadas co mundo da rapa e das tarefas de campo, así como nomes populares para especies de plantas ou paxaros.

Porén, ante a imposibilidade de repasalos todos, compre centrarse naqueles que poida resultar máis rechamantes. Como non podía ser doutro xeito, Cabada segue a orde do abecedario para presentar esta listaxe. Así pois, comézase na “a” con termos como abichar, verbo usado para nomear o cortexo de parellas que teñen unha relación estábel coñecida publicamente e con vistas a unha vida en común. Acelindrar, poñer dereito ou endereitar. Afoute, alegre, contento. Acuanar, amañar ou arranxar, aplicable tamén ás persoas. Alba non alba, expresión utilizada para marcar unha puntualidade matinal taxativa que podería ser traducida por “non ben raie o día”. Alcarraballeiro, persoa que ten que levar sempre alguén consigo para facer algún labor ou ir a algún sitio.

Continuando coa letra “b”, o teólogo só incorpora dúas palabras, barracallazo, flatulencia ruidosa ou escandalosa, e bicho, cría nova cabalar, sexa macho ou femia. Mentres, coa “c” atópase unha maior variedade de termos: camborca, por exemplo, dise dunha muller mal amañada, estrafalaria ou incluso de pouca intelixencia. Está tamén cascarota, alguén que é inconsciente ou irreflexivo. Para dicir que algo ou alguén vai a toda velocidade, emprégase a expresión a catro pés, e unha moza presumida e festeira, que non perde unha festa na redonda, é unha curripia.

Ao comezar coa letra “d”, chama a atención a expresión demo marelo, unha denominación festiva que se lle daba a rapaces e mozos que se comportaban picaramente. Ou doqueante, alguén que ten doca ou preguiza, un nugallán. Mentres que na “e” incorpórase unha das expresións coloquiais máis frecuentes aínda hoxe en día para poñer fin a un asunto, e vía!, ou espenecho, que ten o significado de dicirlle a unha persoa que non leve a cabeza ao descuberto. Outra frase curiosa é estar de días, para referirse ás datas do aniversario ou do santo.

A lista continúa mais non é ata chegar á “m” que volve aparecer unha expresión do cotío, trátase de meterlle a un unha entrega, que significaría producirlle unha perda ou prexuízo importante a alguén. Co mesmo verbo, meterse nunha debullada, nesta ocasión é un mesmo o que se atopa nun problema ou nunha lea. O seguinte termo é mica, referido en certos contextos á parte íntima dunha persoa. E o dito a muque, á forza ou por obriga. Xa na letra “p” está palió, sinónimo dos recoñecidos pailán, paduán ou parvo. Tamén patreneostar, cando alguén di cousas sen sentido, e penquear, ter un pequeno defecto físico ou psíquico.

Voltando ás expresión que todavía perduran entre os falantes do galego actual, Cabada Castro incorpora por iso! como homóloga de “hai que ver!”. E cunha curiosa morfoloxía está puldururú, dito de algo insignificante, pouca cousa e sen importancia. Para dicir que algo é forte ou moito algúns aínda empregan raio (de) e para incitar á rapidez nunha acción, rau!.

A escolma xa está rematando, e pásase agora á “t”, con ter boa saia, referíndose á capacidade de falar con humor ou retranca, e torrón, para nomear a alguén testán ou pechado no seu parecer. En canto a persoas pouco serias, hai quen falaba de trainaninas, según recolle Caba, fronte ao termo para se referir a alguén locuaz, que sería traquelo.

Xa na “x”, unha persoa que fai as cousas descoidadamente ou de calqueira maneira é un xalvaraxón, e a alguén inquieto chámaselle xareleiro. A última palabra que presenta o autor do artigo é xubixigueiro, referido a un aro dobrado que vai no centro do xugo e serve para suxeitar o temón do arado ou á cabezalla do carro, por medio da chavella.

Ao remate do seu texto, o autor confesa que “ogallá poida algún día a ciencia nos videiros tempos rescatarnos do esquecemento tales conversas. Descubriríamos quizais a riqueza dun galego que aínda entón era como cómpre!.