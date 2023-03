“A recuperación da memoria é algo que aquí está en mans do voluntarismo”

O avogado e politólogo Roberto Mera Covas presenta mañá no Museo Ramón Aller de Lalín o seu libro Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos (Belagua Ediciones). Mera constrúe unha obra amena e de áxil lectura para contar os dezaséis últimos anos da vida do deputado republicano Alejandro Viana, que fuxiu a Francia e arriscou a súa vida para salvar a decenas de miles de refuxiados republicanos.

–Como de especial foi a escolma deste libro sobre a vida dun tío bisavó con tantas vivencias?

–O primeiro dato que tiven sobre Alejandro Viana foi de meu avó, que era o seu sobriño e que tiña moi pouquiña información. Despois, eu investiguei en arquivos, hemerotecas e en todo tipo de institucións de Galicia, Portugal, España, Francia e México. Apareceron milleiros de documentos sobre o que foi a súa vida antes do 36 en Vigo e Ponteareas, e despois do 36 todo o que foi a guerra e en México.

–Chamar a Alejandro Viana o Schindler galego é esaxerado?

–En realidade é unha forma digamos comercial ou coloquial de que cunha palabra se poida entender de qué trata a historia de Alejandro Viana a partir do ano 39, a etapa cando empeza a facer ese labor humanitario cando tiña moita vida percorrida e con cousas moi interesantes. Chamarlle Schindler é porque a xente identifica a Schindler con alguén que axuda a xente que está en perigo por persecución política. Hai esa coincidencia. Máis alá diso, teño un amigo historiador que di que en realidade Schindler sería o Alejandro Viana alemán. Son circunstancias distintas por moitos aspectos entre os dous. No caso de Viana é unha persoa que incluso arrisca a súa vida para actuar case de forma clandestina porque o goberno francés non recoñece ao goberno republicano xa e lles obriga a traballar en condicións complicadas con moita hostilidade policial e xudicial dos franceses. Cuantitavamente tamén son cuestión diferentes pero no caso de Viana con a súa acción simplemente o que foi a evacuación en barcos saíron aproximadamente uns dezasete mil refuxiados. Tampoco quere dicir que todos eles a súa vida correra perigo. No caso dos xudeos suponse que se os detectaban a posiblidade de ser asasinados era maior.

–O Schindler verdadeiro ten un film, pensa que Alejandro Vaina podería ter algo semellante?

–De feito xa se fixo chegar a súa biografía a persoas do audiovisual e non descartamos que efectivamente poida chegar interese por parte dalgunha productora de levar á pantalla a súa vida. Todo o audiovisual recoñece que a historia da para un bo guión de película. O problema disto é que no caso de Schindler estaba detrás, digamos, o Estado Xudeo e todo un traballo de recuperación da memoria con apoio oficial e institucional. No noso caso por desgraza ata o día de hoxe pois a recuperación da memoria é algo que simplemente está en mans do voluntarismo das persoas que deciden rescatar do esquecemento a persoas como Alejandro Viana. Entón o contexto non é precisamente tan favorable como no caso dos xudeos para poder conseguir que se poda finalmente poder levar á pantalla esta historia tan peculiar. Haberá que esperar acontecementos.

–Coñece máis casos como o de Alejandro Viana ou non hai?

–Un caso moi semellante, que tamén se conta no libro, é o da persoa que o acompaña, que se chama Pastor Candeira, que é de Ponteareas e tamén de Esquerda Republicana como Viana, é íntimos amigos. El tamén traballa nese servicio de evacuación. Primeiro traballa como empregado de Alejandro Viana cando se ocupa dos embarques e cando despois Viana pasa a ser o director xeral de todo o servizo, Pastor Candeira se converte no xefe da sección de emigración, ocupa o posto que tiña Viana, que despois atende mais cousas como o tema da alimentación, de roupa, de atención sanitaria en Francia, e Pastor Candeira pasou a ser como o seu lugartenente nesta empresa.

Unha segunda parte de antes do 18 de xullo do 36

–Está documentada a tarefa de axuda aos refuxiados republicáns en Galicia?

–Aquí o que hai, ademais de Pastor Candeira, son as irmáns Touza de Ribadavia, que axudaban a pasar aos xudeos pola fronteira hacia Portugal. Logo hai un entramado de persoas e están as asociacións galegas en América como son as sociedades galegas de Bos Aires ou as sociedades hispanas confederadas de Nova York, que de feito nomean a Viana subdelegado en París e mándalles listaxes e cartos para localizar a galegos que están por Francia e que Viana se encargue de tramitar todos os trámites para conseguir a súa saída en barcos de liña regular. Os barcos que hubo son os que houbo e salvo un barco ou dos nos 42, o groso do exilio no tema dos barcos foi a través do Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) en Francia cunha estructura potente que dirixía Alejandro Viana.

–Ten previsto seguir contando máis historias de Viana?

–Hai dúas cuestións. Unha é que este libro conta a vida de Alejandro Viana dende o golpe de Estado de 1936 cando el tiña prácticamente 60 anos nese momento. A intención é publicar outro libro contando a vida de Viana antes do 36. No libro que se publicou agora simplemente se fala da súa vida anterior en media páxina para contextualizar quen era. Foi persoaxe moi relevante da vida política, social e empresarial da cidade de Vigo. A investigación continua porque aparecen cousas novas.