El gasto en personal en los concellos de Rodeiro, Agolada, Dozón y Cerdedo-Cotobade supera su ingresos tributarios

Los impuestos que pagan los vecinos y las transferencias procedentes de administraciones superiores son las principales vías de financiación de los ayuntamientos, pero la autosuficiencia económica no es común en los nueve concellos de Deza y Tabeirós-Montes. Cuando todavía se desconocen los datos de la liquidación presupuestaria del pasado ejercicio, los números del balance de 2021 ponen de manifiesto que cuatro municipios del área recaudan por tributos y tasas menos dinero de lo que le cuestan las nóminas de su plantilla. En esta situación están Rodeiro, Agolada, Dozón y Cerdedo-Cotobade.

Según la última liquidación contable, los concellos dedicaron 19.962.648 euros a satisfacer los salarios de sus trabajadores, mientras que sus ingresos absolutos [no solo los correspondientes a la presión fiscal] ascendieron a casi 66 millones. Mientras los tres ayuntamientos más poblados de las comarcas, Lalín, A Estrada y Silleda, dedican en torno a tres de cada diez euros de sus ingresos a pagar a su plantel, en los cuatro antes mencionados los números no le salen. Los datos del Ministerio de Hacienda no dejan lugar a la duda. El Concello de Rodeiro ingresó por impuestos directos, indirectos y tasas municipales un total de 1.074.035 euros, mientras que los salarios de sus empleados ascendieron a 1.111.641 euros. En Agolada la distancia es todavía más acusada, con una recaudación fiscal de 895.931 euros frente a los 1.204.860 euros consignados para el capítulo uno. En Dozón el desglose es de 341.784 euros y 467.557 euros respectivamente.

Para entender lo que acontece en Cerdedo-Cotobade, al margen de que su plantilla municipal sea más o menos numerosa, es que sus recursos propios se limitan a impuestos directos y a tasas, pues los tributos indirectos solo supusieron en 2021 un total de 42,24 euros. Así las cosas, los vecinos dejaron en las arcas municipales 1.473.847 euros, pero los salarios de sus empleados ascendieron a 1.816.763 euros.

Lalín dedica un millón de euros más que A Estrada a personal, pero sus ingresos tributarios también son muy superiores. La administración municipal dezana habilitó 6.120.271 euros para los salarios de sus empleados y los derechos reconocidos por tributos y tasas ascendieron a casi 9 millones. Cerca de 7 millones pagaron los estradenses en impuestos y precios públicos, cuantía que está claramente por encima también de los 5 millones del capítulo uno del presupuesto. Por último, los ingresos propios de la administración local cruceña se situaron en 1.559.802 euros frente a 1.178.987 euros en salarios para sus trabajadores.

Transferencias

Ahora vamos a ver el impacto que las transferencias de otras administraciones tienen sobre el volumen total de ingresos en las administraciones locales de las comarcas. En Lalín suponen el 60% de sus casi 23 millones liquidados, mientras que en A Estrada representan siete puntos menos. En Silleda son el 47% y en Vila de Cruces la proporción aumenta hasta el 66 por ciento. En Rodeiro, 63 de cada 100 euros de sus ingresos procedían de administraciones superiores, porcentaje que en Agolada sube hasta el 69. La proporción en Rodeiro es del 62 por ciento.

Forcarei dispuso de algo más de dos millones de euros de otros organismos públicos [Xunta y Estado básicamente] dentro de una cuenta de ingresos de 3.230.005 euros. Cerdedo-Cotobade es el más dependiente, al recibir transferencias por 4.680.000 euros para unos ingresos totales de 6.154.217 euros.

Toma de posesión como funcionarios de 36 trabajadores de Silleda

El salón de plenos de Silleda acogió ayer la toma de posesión como funcionarios y funcionarias de 36 personas de distintos departamentos municipales. Al acto acudieron además del gobierno varios representantes de la corporación, en un día “de felicidad para todos y para felicitarnos. Es una regularización que se tenía que haber realizado hace mucho tiempo”. Son palabras del alcalde, Manuel Cuiña, que presidió un acto en que esas casi 40 personas juraron o prometieron su cargo. Cuiña quiso agradecer el trabajo del interventor, Leopoldo Moure, tanto en este proceso de estabilización como en el de la Relación de Postos de Traballo (RPT). Moure, que ayer tenía el día libre, también acudió a una toma de posesión que pasa por ser la primera que se realiza en los concellos de la comarca, y también de las primeras a nivel provincial, como añadió Cuiña. El regidor quiso tener palabras de agradecimiento para una de las trabajadoras municipales que hizo las veces de notaria en la jornada de ayer, y también la concejal de Personal, Pilar Peón, así como para los representantes sindicales que durante todo un año participaron en la negociación de esa RPT. “Todos pusimos de nuestra parte”, aseveró el munícipes. En este sentido, reiteró el orgullo que siente el gobierno local por llegar a esta toma de posesión después de un arduo trabajo “en el que todos trabajamos con responsabilidad”. Tras la toma de posesión de estos ya funcionarios, “casi toda la plantilla está como le corresponde, a partir de ahora sois funcionarios, con todos los derechos y deberes”. En proceso de estabilización de plazas como el que ayer culminó Silleda también se encuentran otros concellos vecinos, como Lalín o Vila de Cruces. En el caso cruceño, desde la oposición el PP lamenta que los trámites comiencen con casi dos meses de retraso, ya que tendría que haber arrancado en diciembre.