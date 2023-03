Forcarei, Agolada y Rodeiro están entre los 36 municipios de Galicia que pueden adherirse de forma voluntaria al Mecanismo de Pago a Proveedores, un sistema que ofrece Hacienda a aquellos concellos que tardan más de un mes en abonar sus facturas, y que les permitiría despacharlas antes del 28-M, cuando se celebran las elecciones municipales.

A la espera de que Agolada decide si convoca o no un pleno extraordinario para explicar si se suma o no (el PP tenía en mente solicitar esta sesión), Forcarei y Rodeiro han decidido que no se adhieren a esta medida. Forcarei tendría derecho a un préstamo de unos 400.000 euros, mientras que en el caso de Rodeiro serían 100.000. Más abultada es la cantidad que precisa Agolada, de 670.000 euros, como indicó en su momento la portavoz z del PP, Carmen Seijas.

Desde Rodeiro fuentes municipales indican que disponen de remanentes para pagar todas las facturas que aún están sobre la mesa. Rodeiro, a la espera de cerrar el ejercicio contable y elevarlo a la sesión plenaria, calcula que dispone de millón y medio de remanentes, con los que podría cubrir esas facturas. Uno de las desventajas que pueden aducir los municipios a la hora de sumarse a este mecanismo de pago a proveedores son los intereses que hay que satisfacer al devolver el préstamo, pero también la obligación de someterse a un plan de ajuste, con el que habrá que recortar gastos para, precisamente, garantizar que Hacienda va a recuperar ese dinero. Los concellos dispondrán de 12 años para devolver las cuantías que les hayan sido asignadas. Pero una de las partidas que podría verse afectada por ese plan de ajuste son las inversiones, de modo que se reduciría el margen de maniobra municipal.