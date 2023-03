“Trato de facer comedia situacional, baseada en cousas que vivimos no noso día a día”

O Teatro Principal estradense acolle este sábado ás 20.00 horas o espectáculo de comedia “¿Quién aguanta esto?”, dun rapaz que arrasa en redes. Trátase de Pablo Meixide Santos (30), ou como o coñecen xeralmente; Pablo Meixe. Este xoven galego natural de Ordes, vila onde reside actualmente, conta con máis de 114.000 seguidores en Instagram, onde colga os seus vídeos de humor simulando situacións da vida cotiá. Nesta entrevista con FARO, o humorista comparte como está a ser esta nova etapa da súa vida, os seus comezos no mundo da farándula e algunha que outra sorpresa para o público estradense.

–Cando comezou a facer vídeos de comedia para as redes sociais?

–Pois foi pouco despois de que comezara a pandemia, no verán do 2020. Levaba tempo facendo monólogos en directo pero nunca tirara para arriba iso, non conseguía demasiada audiencia, entón decidín facer algo con iso e foi por iso que decidín probar co de crear contido para as redes.

–Os inicios foron en Instagram ou en Tiktok?

–Foron nas dúas ao mesmo tempo, aínda que en Tiktok a cousa despegou antes.

–Tivo algo que ver a pandemia na decisión de probar a crear contido?

–O certo é que, aínda que xa antes subía algunha cousa, foi durante o confinamento que me puxen máis en serio. Ao igual que moita xente, perdín o traballo, e contaba con máis tempo para isto.

–De que traballaba antes de ser cómico e influencer?

–Fixen un pouco de todo. Era profesor de teatro, monitor de tempo libre nas fines de semana, monitor de campamento...moitas cousas.

–Agora que comenta o de teatro, nos seus vídeos hai un alto porcentaxe de interpretación, fáleme máis desa faceta de actor.

–Comecei a introducirme no teatro con catorce anos, e dende entón sempre tiven claro que fose coa comedia ou coa interpretación, quería dedicarme ao mundo da farándula (risas).

–Cal foi a resposta do público cando empezou a compartir os seus reels de humor? Diría que foi un crecemento rápido ou máis ben progresivo?

–En Tiktok pódese dicir que foi bastante rápido, en cuestión de catro meses xa tiña bastantes visitas. En Instagram, pola contra, tardou un pouco máis. Como en todo, é cousa de insistir e darlle para diante aos proxectos.

–Cando diría que chegou o punto de inflexión na súa carreira?

–Pois penso que foi fai un ano, cando comecei a recibir ofertas de marcas para patrocinalas e traballar con elas. Digamos que antes, aínda que tiña seguidores, non sabía como monetizalo para facer disto un traballo do que vivir, e foi a partir dese momento que vin que tamén se podían facer cartos deste xeito.

–Vexamos... ten vostede 114.000 seguidores en Instagram. Como é saber que o que fai lle gusta a tanta xente?

–É surrealista de todo. Sabes cando o notei? Cando sacaron as mascarillas obrigatorias. Ata entón era como se o éxito nas redes non se mesturara coa miña vida cotiá, eu ía pola rúa e ninguén me recoñecía. Pero despois a xente empezou a pararme e pedirme fotos e eu pensaba para min “que está pasando?”. Foi todo un pouco de súbito, pero agradezo todo o agarimo e respecto que recibo.

–Centrémonos agora no seu contido. Como é o “behind the scenes” dos vídeos de Pablo Meixe?

–É un pouco segundo o que vou vendo. Trato de facer comedia situacional, baseada en cousas que nos pasan a todos, do día a día, e plasmar a modo parodia. Considérome unha persoa observadora, fíxome nalgún detalle que me da unha idea e cando chego á casa gravo. Normalmente un vídeo lévame unha media de dúas a tres horas, dende que se me ocorre ata que o publico.

–Vostede reside en Ordes, que é un pobo pequeno, cónteme como é gravar vídeos de humor nese contexto?

–Eu síntome moi cómodo, a verdade. Vivo máis ben na periferia, e teño espazo para gravar con certa privacidade (risas). Agora, de feito, voume mudar a Madrid por cuestións de traballo, e creo que o vou botar en falta. Volverei sempre que teña a oportunidade.

–Falando de mudarse a Madrid, parece que a súa carreira está despegando. Cales son os seguintes retos para Pablo Meixe?

–Pois xusto estou desenvolvendo un espectáculo novo, que se vai estrear en maio, e que vai ser máis traballado, con elementos audiovisuais e cambios de vestiario. Penso que está quedando guai e teño moitas ganas de sacalo adiante.

–Seguindo co tema de espectáculos, o sábado actuará no Teatro Principal da Estrada, é a primeira vez que visita esta vila?

–Non, xa estivera hai anos dando un monólogo no Mimela, e coñezo dende hai tempo a Pablo Chichas, pero si é certo que esta vai ser a primeira vez no auditorio, así que teño moitas ganas.

–Que prefire, os públicos reducidos dos bares, ou os escenarios dos teatros?

–Desfruto calquera das dúas opcións. Nos bares actuei durante moitos anos e estou afeito, pero nos teatros síntome máis arroupado

–Para rematar, e sen facer moito spoiler, que se poden esperar os estradenses da súa actuación?

–Vai ser un espectáculo de comedia para toda a familia. Vanse tocar distintos paus sobre a infancia, a adolescencia, as novas tecnoloxías... e ademais contaremos cunha sorpresa, porque van acompañarme dúas persoas galegas do mundo das redes. Unha primicia que penso que vai gustar moito (risas).