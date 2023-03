El PSOE de Lalín lamenta que Deza sea la segunda comarca con las rentas más bajas de la provincia y añade: “nos preocupa y más viendo a un gobierno que despilfarra dinero y esfuerzo en otros temas que no tienen prioridad”, apunta el grupo socialista.

Indica que según datos del Instituto Gallego de Estatística la renta media eres de 12.283 euros anuales, 1.201 euros menos que en la comarca vecina de Tabeirós-Terra de Montes (13.484) y 3.436 euros menos que la media autonómica. En cuanto a los datos de municipios, la capital dezana se sitúa por detrás de Silleda y de A Estrada, fijando una media de 12.545 euros, 1.225 euros menos que en A Estrada. “Crespo no toma nota de estos temas porque no tiene interés en mejorar y avanzar en Lalín, siempre está preocupado por sus proyectos megalómanos y no en los problemas reales de los vecinos, reprocha al alcalde, a quien invita a trabajar por revertir estos datos creando oportunidades”. Asimismo, recuerda que el gobierno local y autonómico puso trabas para avanzar en la cuarta fase de Lalín 2000, “perdiendo así la posibilidad de asentamiento de nuevas empresas, que llevarían a aumentar el empleo”. Consideran los socialistas que esta es principal causa de que no haya unas rentas más altas y que desde 2007 “Crespo no hizo absolutamente nada en este campo y atajar este problema. Lo único que se molestó es en pedir informes durante el gobierno de coalición para así retardar más darle una solución”.

Señalan que la situación del gobierno de Crespo, incluidos asesores, dista mucho de la realidad que viven los vecinos, con sueldos que no llegan a la mitad de los 35.000 euros de concejales con dedicación exclusiva o asesores.