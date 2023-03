La casa consistorial de Lalín acogió ayer una reunión de la mesa de seguimiento del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la que poco o nada se avanzó en las reivindicaciones del BNG contra la concesionaria, Asistenzia.

La edil de Benestar Social, Paz Pérez, presidió un encuentro en el que participaron vía telemática representantes de la empresa y donde el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, no logró que se despejasen sus dudas sobre la hoja de ruta de Asistencia para un servicio que, recordó el nacionalista, “es, por sobre todo a quién va dirigido, uno de los más sensibles e importantes del ayuntamiento”. Vilariño recriminó a la concesionaria varios incumplimientos del contrato, que en gran medida están relacionados con las condiciones económicas de las más de medio centenar de empleadas. Todas sus interpelaciones tuvieron la misma respuesta y la empresa aludió a su solicitud de descuelgue de convenio para, en cierto modo, justificar al menos su aplazamiento. El representante del BNG recordó que el contrato establece que el personal debía haber visto reflejado en sus nóminas desde enero el incremento correspondiente al IPC, del 5,7 por ciento, cuantía también aplicable a los gastos de kilometraje por desplazamiento. Sobre estas cuestiones la firma adujo que en el pasado asumió esta subida salarial cuando pudo, deslizando una vez más que los números no le daban y por eso había registrado ante la autoridad laboral un descuelgue de convenio que todavía no ha sido resuelto. Vilariño urgió cambios en la organización de los desplazamientos de las trabajadoras, tomando un punto como referencia para las salidas domiciliarias, pues ahora solo cobran dos viajes si son correlativos y no, por ejemplo, si tienen asignada una persona por la mañana y otra por la tarde en lugares distintos.

Otra cuestión que el BNG insta al grupo de gobierno a negociar con Asistenzia es la gestión de las horas vacantes por casos de usuarios fallecidos u hospitalizados. “Lo que no puede ser es que la empresa no adjudique esas horas, que van a una bolsa, y luego si una trabajadora no tiene un cupo horario completo, aunque no sea su culpa, vea como se lo descuentan de la nómina”, dijo, al tiempo que recordó que esta práctica solo genera un aumento de la lista de espera en mayores o personas con discapacidad que precisan ser atenidas.

“Ahora esto es un problema político y el gobierno no puede mirar para otro lado, porque un servicio tan sensible como este no puede estar en manos de especuladores que vienen a una reunión con una actitud encima chulesca”, declaró. Vilariño recordó que la sociedad conocía las condiciones de un contrato que le cuesta al Concello casi 9 millones de euros en un lustro.