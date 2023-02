A finales de marzo las industrias lácteas tendrán que renovar los contratos con las explotaciones u. aunque la Ley de la Cadena Alimentaria establece que estos convenios deben tener un año de duración, el Sindicato Labrego Galego (SLG) tiene constancia de acuerdos firmados por dos, tres o seis meses, e incluso por solo un mes, “ya que las industrias lecheras hicieron todo lo posible para evitar comprometerse a firmar precios razonables durante periodos más largos”.

El SLG añade que dos de las industrias más grandes que operan en Galicia han realizado ofertas a las explotaciones con precios a la baja. Una de ellas es Lactalis, que tiene el mayor volumen de recogida y que, de forzar un descenso en los precios, “influiría en los datos del Observatorio Lácteo, provocando que el resto de industrias se sumen a esta estrategia”.

Si esto se produce, es muy probable que el precio de los contratos no cubra los costes de producción, en un momento en que los piensos, el gasóleos o los abonos cuestan el doble que hace un año, mientras que la electricidad vale el triple. Además, al eliminar el IVA de los alimentos básicos en los supermercados, los ganaderos ya no están recibiendo ese 4% mensual del tributo, pero sí que lo pagan en insumos para seguir produciendo leche. Por todo este, el SLG urge la intervención de la administración para garantizar que el precio de la leche cruda cubra los costes de producción. Esa intervención está recogida en la citada Ley de la Cadena Alimentaria. El sindicato, además, anima a las granjas no firmar ningún contrato de estas características.