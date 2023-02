O Museo Ramón Aller de Lalín acolle este venres, ás 20.00 horas, a presentación do libro Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos, escrito polo politólogo e avogado Roberto Mera. O acto estará introducido polo coordinador de Compromiso por Lalín e exalclade, Rafael Cuiña.

O volume, publicado por Belagua Ediciones, está dispoñible en galego e castelán. Nel, Mera recupera a vida do seu tío bisavó, nacido en Ponteareas en 1877 e finado en Méxido DF en 1952. A intervención de Alejandro Viana foi decisiva para a evacuación dende Francia cara a América de 17.000 refuxiados republicanos, tralo estoupido da Guerra Civil. O libro, dada a súa trascendencia, foi galardoado o ano pasado co premio Antón Losada Diéguez na categoría de Investigación e Ensaio.

A través dunha inxente documentación atopada en diversos arquivos, Roberto Mera constrúe un libro ameno e de áxil lectura para contar os últimos 16 anos de vida de Alejandro Viana, que tivo que fuxir a Francia co goberno da Repúblia. Xa no país francés arriscou a súa vida, acosado pola Gestapo e pola Falanxe, para salvar a milleiros de persoas antes de poder embarcar el emos cara ao exilio en México.

Desta maneira, a epopea que narra o libro comeza co estoupido da Guerra Civil. Daquelas Alejandro Viana xa tiña unha dilatada traxectoria vital e era un persoeiro relevante tsanto no ámbito empresarial como político e social de Vigo. Podía poñerse a salvo nos primeiros compases da guerra porque tiña os medios económicos e os contactos para facelo, pero optou por permanecer xunto ao goberno da República no exilio francés e, á fronte do Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, axudar aos seus concidadáns. Por iso, merece o apelativo de “o Oskar Schindler galego”.