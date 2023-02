A programación cultural do vindeiro mes de marzo traerá ao municipio silledenses distintas propostas coa igualdade como eixo transversal, no mes en que se conmemora o Día Internacional da Muller. Teatro, música, humor en clave feminista, e un roteiro pola parroquia de Cortegada poñendo en valor o proxecto Mulleres Extramuros, protagonizan o cartaz con actividades todas as fins de semana.

Así, despois da estrea da Mostra teatral itinerante 5x5 co grupo silledense o vindeiro venres día 3 no auditorio Manuel Dopazo, o venres 10 de marzo conmemorase o 8-M cun concerto especial. A cita será no salón parroquial de Silleda ás 20:45 co recital Máis Violeta: Elas, son de luz, coa actuación de varias músicas da Banda Municipal de Silleda, que interpretarán distintos temas ao estilo dos concertos candlelight (á luz das velas). Participan Isabel Díaz Castro e Alba Fernández Blanco (dúo de frautas); Berta Cives Rozados e Antía Rodríguez Espiño (dúo de saxofóns) e Paula Suárez Basalo ao piano.

O sábado 11, ás 12:00 horas, está programada unha ruta pola parroquia de Cortegada, guiada por Xoana Almar de Cestola na Cachola e ademais a artista que coordinou o proxecto Mulleres Extramuros, da Deputación. Haberá un percorrido explicando as sete intervencións artísticas realizadas por mulleres artistas con grande proxección : Lula Goce, Tamara Alves, Virginia Bersabé, Basilisa Fiestras, Laura Iturralde, Vanessa Morais e Xoana Almar. O roteiro parte do centro social e para asistir é preciso anotarse no departamento de Igualdade, chamando ao 986 592037.

O ciclo de humor feito por mulleres baixo o lema Cómicas, habelas hainas, da Deputación de Pontevedra con coñecidas actrices e monologuistas recalará en Silleda o venres 17. A cita será ás 21:00, para público adulto, no auditorio municipal Manuel Dopazo. Presentadas pola actriz coruñesa Bárbara Grandío (da serie La que se avecina), tres destacadas cómicas galegas traerán ao municipio silledense os seus monólogos. Sobre o escenario estará Jazmín Abuín, actriz, monologuista, cantante e xornalista viguesa, coñecida por participar tanto en teatro musical como en televisión (Acacias 38, Amar es para siempre, La que se avecina ou a recente Machos Alfa). Outra das participantes será Arantxa Treus, a polifacética actriz que compartiu escenario cos mellores monologuistas en Los monólogos de la Treus. Completa a terna de mulleres cómicas Marta Doviro, con máis dunha década sobre os escenarios como actriz, presentadora, cómica... (Pazo de Familia, Luci ou programas como Malo Será e Máis Galego); tamén recibiu o premio Dorotea Bárcenas á mellor monologuista cómica.

Tamén coa muller como protagonista, chega o 25 de marzo unha nova estrea da compañía silledense A Cova das Letras. O grupo, comandado pola actriz Cristina Collazo presenta a súa aposta teatral sobre un dos iconos mundiais da arte e o feminismo: Frida Khalo. Dirixida ao público familiar, a cita será ás 18:30 horas no auditorio Dopazo. Tamén se va

No ámbito teatral, pecha a programación Mofa e Befa. Evaristo Calvo e Victor Mosqueira voltan a Silleda con Pirolíticos, unha obra que cos seus habituais sketches e con música, se convirte nunha guía para orientar ao público sobre as novas masculinidades. Dirixida por Clara Gayo e escrita polas poetisas Lucía Aldao e María Lado, Pirolíticos escenifica situación ben recoñecibles polo público, co fin de conseguir unha mellor comprensión da Guía rápida para unha correcta pirólise.

O Plan de Igualdade, xa na web municipal

A programación de marzo complétase con outras dúas citas organizadas dende colectivos culturais. O domingo día 12, ás 18:30 horas, a Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira presentará no auditorio da localidade a nova temporada cun concerto. E o sábado 18, ás 19:30 celebrará no mesmo escenario o seu décimo aniversario o Coro Vales Mahía.

A programación cultural foi presentada onte polo alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, e as concelleiras de Cultura, Mónica González, e de Igualdade, Ángela Troitiño. Esta última informou, ademais, de que nos vindeiros días se darán a coñecer novas actuacións no marco da programación específica do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Así mesmo, o V Plan de Igualdade do Concello de Silleda, aprobado o mes pasado, xa se pode consultar na web municipal. A difusión das medidas de implementación de igualdade no municipio é unha das claves desta iniciativa.