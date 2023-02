“A muchos padres les da igual coger el coche y traer a los niños hasta aquí”

La ANPA Picariños del colegio de A Estrada celebrará el próximo día 16 una asamblea en la que habrá cambio de directiva. José Garrido abandona el cargo que ocupa desde el 2016, en un relevo de carácter continuista. El plazo de presentación de candidaturas se cerró con una sola opción, la creada a partir de varios de los directivos que ya formaban parte de su grupo. Se trata de Santiago Campos, Carlos Cabaleiro, Susana Silva, Rocío Rey, Elena Álvarez, Andrea Casanova y María Esther Martínez. De ellos saldrá el nuevo presidente de una asociación que en los últimos años ha vivido el crecimiento de un colegio convertido en un referente en el municipio y que cuenta ya con el mayor número de alumnos. Analizamos esta etapa con un hombre que se integró en la directiva en el año 2011 y que se marcha trece años después tras haber gestionado y puesto en marcha un gran número de proyectos.

–Parece que ha encontrado rápido su relevo al frente de la ANPA una vez terminada la etapa de sus hijos en el colegio de Figueiroa.

–Sí, solo hubo una candidatura, toda formada por directivos que ya estaban conmigo. Es importante que la ANPA continúe, especialmente para mantener el servicio de comedor. Ahora mismo está gestionado por nosotros y eso nos permite tener un control sobre él, cuando la mayor parte de los comedores los gestiona la Xunta. Es algo por lo que peleamos y queremos mantener. Ahora mismo un niño que viene al comedor aquí está pagando sobre unos cien euros al mes. Si lo lleva la Xunta cada año lo saca a concurso y los márgenes que tienen son mínimos con la subida de precios. La forma de mantenerlo es bajar la calidad o el tipo de producto. Yo desde que entré voy varias veces a la oficina central a ver cómo funciona. Así tenemos un control.

–¿Cuándo pusieron en marcha el comedor?

–Creo que fue en el año 2009. Recuerdo que fue una de las razones para matricular a mis hijos en Figueiroa.

–Ese comedor fue sin duda una de las claves para explicar el boom de alumnos que tuvo ese colegio en la última década.

–Y aún a día de hoy lo sigue siendo. Además de la buena oferta educativa del colegio, mucha gente está matriculando a sus hijos en este colegio por el comedor. Desde el mes de diciembre recibo llamadas de los padres para saber cómo funciona y la tarifas. En los últimos años la gente se informa más.

–¿Cómo han vivido desde la ANPA ese aumento del número de alumnos?

–Ahora mismo el colegio está a a tope. No sé la cifra exacta este año pero estamos en torno a los 450 alumnos. En el caso del comedor nunca tuvimos tantos niños. Estamos en unos 150. No van todos todos los días, pero nunca hubo tantos inscritos. Ahora además, con la ampliación que se realizó del comedor, tenemos capacidad e incluso podemos aumentar. Antes estaba lleno.

–En estos años llama la atención las mejores realizadas en el centro, y muchas impulsadas por ustedes.

–Es cierto. En el patio de sexto se aprovechó la antigua estructura de la plaza de la feria. La ANPA aportó 7.000 euros para eso y ahora vamos a poner 3.000 más para unir ese cubierto con el gimnasio, para que quede una única plataforma. También aportamos para traer el campo de fútbol que se quitó de los jardines y ahora ya tenemos otro proyecto nuevo que en breve anunciaremos. Sobra donde meter el dinero.

–También fue importante la reforma integral que recibió un colegio con unas cuantas décadas a sus espaldas.

–Fueron casi 800.000 euros de reforma que nos permiten tener un nivel de eficiencia energética enorme. Con la calefacción al mínimo, nos llega. Vamos a notar un ahorro tremendo en calefacción y además es más agradable para los niños. El colegio cambió mucho en todos estos años. Hubo muchos trabajos de reforma y mantenimiento que ayudaron mucho. El colegio quedó perfecto para otros cuarenta años. A nivel de instalaciones hacían falta esas reformas. Ya quisieran muchos pueblos tener un colegio así.

“Siempre fuimos de la mano con el centro”

–Eso ayudará a ser el centro con más alumnos de A Estrada a pesar de no estar en el centro de la villa.

–Sí, este año incluso hubo que denegar alguna plaza al no haber sitio. Es cierto que no estamos en el centro pero a la gente le da igual coger el coche y tener que traer a los niños hasta aquí. El comedor, las actividades y la oferta educativa hacen que mucha gente del pueblo prefiera venirse al colegio de Figueiroa. Ayuda también el crecimiento de toda esta zona, con la llegada de familias jóvenes que comenzaron a tener hijos que ahora están en el cole.

–Encontraron además un gran entendimiento con la directiva del centro.

–Sí, mucho. Cuando yo llegué ya estaba Reboredo como director y con él todo fue muy sencillo. El colegio se prestó desde el principio a todo lo que les propusimos. No somos como esos centros en los que no hacen caso a los padres y tienen problemas. Todo lo contrario, siempre fuimos de la mano a la hora de gestionar el comedor, el cambio de tejado... lo que hiciese falta. Parece algo sencillo pero al final pierdes mucho tiempo con gestiones. También tuvimos la misma suerte con el Concello. Dentro de que somos muchos coles y el dinero no les da para todos, siempre nos han atendido. Es cierto que a lo mejor habría que apoyar con más dinero a las ANPAs más pequeñas para que puedan hacer más actividades o inversiones. Sin embargo, el reparto se hace por tipo de servicios que ofreces y número de socios. Con nuestros 200 socios doblamos el número de alumnos de otros centros.

–¿Por qué acaba entrando y estando tanto tiempo al frente de una ANPA?

–Todos los que estamos ahí somos padres de niños que usan el comedor, que somos los primeros interesados en que siga la ANPA. Sino, no hay implicación. No es fácil. Hay mucha carga de papeleo y gestión, y necesitas tener un mínimo de tiempo para dedicarle.