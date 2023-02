El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer en el IES Laxeiro de Lalín el Plan Conecta FP Galicia para las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes en un acto con presencia de representantes del sector productivo en unas jornadas con participación de empresas de la zona. El miembro del gobierno autonómico destacó la relevancia de la colaboración entre el mundo educativo y el empresarial en lo que calificó como “revolución silenciosa” de la formación profesional en Galicia en la última década. Si nos circunscribimos a esta zona, desveló que la matrícula de FP se incrementó en más de un 30% en estos diez años, llegando en este curso hasta los 724 alumnos. En los cinco institutos de las comarcas, que ofertan un total de 27 ciclos, hay 47 estudiantes inmersos en los seis proyectos de la FP Dual.

Acompañaron al conselleiro, en la apertura de la jornada el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza, David Campos; el secretario de la Asociación Comarcal de Empresarios da Estrada, Félix Rodríguez Regueiro, y el alcalde de Lalín, José Crespo. También participó la directora xeral de FP, Eugenia Pérez. Rodríguez señaló tres indicadores que permiten evaluar el éxito de la FP. Por una parte el prestigio, el cambio en la percepción de estas enseñanzas por parte de la ciudadanía, convirtiéndose en la primera opción educativa para muchos jóvenes. Por otra parte, la confianza creciente del empresariado en la FP, que se traduce en su colaboración tanto en las prácticas como nos proyectos de Dual, así como de las familias. Y, finalmente, la utilidad, reflejada en unos datos de empleabilidad que alcanzan prácticamente el 100% en la modalidad de Dual, así como en la calidad de la cualificación de estos alumnos.

“Estamos en un momento de transformación que exige profesionales cualificados con todo tipo de competencias, de adaptación, tecnológicas...”, explicó el conselleiro, quien destacó que la calidad de la FP en Galicia, “una de las comunidades autónomas líderes en este ámbito, tanto por el número de estudiantes que escoge la FP frente a otras alternativas educativas, como por las líneas de innovación y, por supuesto, por la relación con las empresas”. “Es indispensable vuestra colaboración para formar a nuestros alumnos en las competencias que van a ser útiles y que les van a permitir enfrentarse al mundo laboral”, destacó.

Mesas redondas

Tras la presentación se dio paso a las jornadas, que abrió Eugenia Pérez con una disertación acerca de la formación profesional como vía de capacitación. A continuación se puso en marcha la primera de las mesas de trabajo. Bajo el título As posibilidades de colaboración entre a FP e as empresas do seu contorno produtivo. A FP Dual, contó con la participación de Marcos Herrero de las Heras (Martínez Otero Contract), David Castro Currás (Inasus), Álvaro Selas (profesor del IES Laxeiro) y Manuel Horjales (alumno del IES Losada Diéguez).

En la sesión A importancia da acreditación de competencias e a formación dos traballadores no mercado laboral futuro tomaron parte: David Manteiga (candidato del proceso de Acreditación de Competencias), Rafael Suárez (Asinec) y José Luis García (CIFP Politécnico de Santiago). Y en la mesa Necesidades do sector productivo: Manuel García (Hierros Diego), Antonio Villar (Ausavil), María José Cao (Industrias Guerra) e Inés López (Tecglass).

José Crespo reflexiona acerca de los constantes cambios en el mercado laboral

El alcalde de Lalín, José Crespo, destacó en su intervención el liderazgo de Galicia en la formación profesional en España y apeló a la conveniencia de dar respuesta a las necesidades de un mercado laboral muy cambiante, sobre todo en materia de nuevas tecnologías. En este sentido manifestó que las urgencias de hace cinco años nada tienen que ver con las actuales y seguramente diferirán con las que las empresas demanden dentro de un lustro. Puso en valor la formación profesional después de mucho tiempo en el que todos los estudiantes buscaban una licenciatura como objetivo, mientras el mercado laboral tenía otras necesidades que no eran capaz de cubrirse. Además del mandatario de la localidad anfitriona acudieron al acto celebrado en el IES Laxeiro los regidores de A Estrada y Silleda; José López y Manuel Cuíña, respectivamente. También estuvo el teniente de alcalde de Vila de Cruces, Julio López. Las jornadas remataron con un espacio networking entre representantes de centros y de empresas para el intercambio de ideas.