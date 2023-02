Justo dentro de tres meses serán las elecciones locales, y el PP sigue sin dar a conocer el candidato a la Alcaldía en Rodeiro. Es el único de los seis municipios de Deza que mantiene la incógnita. De hecho, en la presentación que hizo el PPdeG el sábado en Santiago de sus aspirantes en las elecciones del 28-M, no figuraba el de Camba. Eso sí, el presidente provincial del partido y exregidor de Rodeiro, Luis López Diéguez, confirmaba ayer a esta Redacción que tienen “elegida a la persona” y que las conversaciones estaban ya muy avanzadas cuando tuvo lugar el evento del sábado.

No sabemos el nombre del candidato, pero sí de los que no han querido serlo. Fuentes del partido admiten que tanto el alcalde, Rubén Quintá, como Pablo Sobrado, edil de Educación, Patrimonio, Turismo y Comercio, han declinado el ofrecimiento; ambos son concejales desde 2011. Tampoco quieren encabezarla otros fichajes más recientes, como María Simón, que entró en la corporación en 2021, precisamente, a raíz de la marcha de Luis López, al ser nombrado delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. El nombre de su hermano mayor, Jesús López Diéguez, también sonó como alcaldable, pero él mismo descartaba esta posibilidad en una reciente conversación con un periodista de esta Redacción. El mayor de los Lugués –apodo que comparten– dirige el Mesón A Roda con su mujer, hija del histórico militante socialista Manuel Salgado, que fue alcalde independiente.

Diéguez, también descartado

¿Y recuperar viejas glorias, como hicieron en Ourense el PP con Manuel Cabezas y el PSOE con Francisco Rodríguez? El exalcalde Eliseo Diéguez, ya jubilado, tampoco parece estar convencido de querer volver a la arena política local. Y resultaría un sinsentido que Luis López tuviese que dar marcha atrás en su carrera orgánica en el partido para volver a la casilla de salida. Él mismo corrobora que no lo hará, al menos no para los comicios del próximo 28 de mayo.

Quien sí tiene varios visos de intentar volver a la corporación de Camba es el BNG. Solía disponer de un concejal tras cada comicio, hasta que en 2019 su portavoz, Alberte Lamazares, presentó candidatura bajo el proyecto de Unidade por Rodeiro. Ese año el Bloque no presentó lista, pero no descarta hacerlo ahora. El responsable comarcal de la formación nacionalista en Deza y Tabeirós-Montes, Xan Blanco, indica que la intención es “presentar lista en todos los municipios de la zona. Estamos trabajando en toda la comarca para ello”, y recalca que sí se presentarán “si somos capaces de montar una lista”.

Si en Rodeiro no la hubo durante estos cuatro años por carecer de candidatura, en Agolada no concurre una lista del Bloque desde los comicios de 2015. En el municipio agoladés hay un grupo de trabajo desde mediados del año pasado, con Susana Tato al frente, pero no se ha confirmado su candidatura.

El gobierno frena las mociones de Unidade

Aunque el PP todavía cuenta con cinco ediles, a la espera de que se incorpore la persona que sustituye a José Manuel Camba, el voto de calidad del alcalde sirvió para frenar las cuatro mociones de Unidade por Rodeiro. La primera pedía una modificación de crédito de 800.000 euros para el arreglo de pistas. El gobierno local recordó que ya tenía listo un expediente de modificación semanas atrás, para este motivo, cuando fue paralizado por una alegación remitida desde Zamora. Sobre la paralización de las obras en Gumersindo Areán, iniciadas semanas atrás, Unidade insta a que se modifique el proyecto porque afectará a las plazas de estacionamiento de vehículos pesados. Durante las obras no hubo mayores percances en este sentido para estacionar en otros puntos.

Tampoco se va a modificar el proyecto del edificio polivalente para destinar los 200.000 euros que permitirán rematar la cubierta al arreglo de pistas. El ejecutivo indica que no será un edificio asistencial, por lo que no puede acometerlo la Xunta, y que tampoco trasladará el Punto de Atención á Infancia al CPI porque este solo tendría aulas disponibles e la primera planta, no en la planta baja. Se queda también en el tintero la intención de Unidade de comprar 3 cuchillas quitanieves para tractor tripuntal. El Concello tiene ya una cuchilla, pero no ese modelo de tractor, del que sí disponen otras entidades como O Rodo. Sí hubo unanimidad en la moción del PP para instar a la Diputación a retirar el recurso contra la sentencia que le obliga a autorizar una prórroga de un año para los trabajos del parque infantil en la Praza de Oseira. Su licitación se vio interrumpida cuando estalló el COVID y el invierno siguiente se pararon los trabajos.

Retraso del presupuesto

Por otra parte, al margen del pleno los portavoces de los partidos estaban convocados a la comisión de cuentas, previa al pleno de presupuestos. No acudieron ni de Unidade ni de PSOE, por lo que vuelve a demorarse el proceso.